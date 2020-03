View this post on Instagram

Keeping the positive spirit. 🙏🏻 Ja stvaaarno vjerujem da postoji jedna velika lekcija iza ovog svega sto se dogada. Svatko ce za sebe izvuci nesto i shvatiti nesto i nadam se, primijeniti u svom zivotu u buducnosti. Nesto sto je iznad materijalnog, statusnog, povrsnog. Iako te sve stvari znamo u teoriji, ali kad osjetis na kozi, drugacije je. Shvatis koliko se u sekundi sve moze promijeniti, kako smo krhki i nemocni kad nemamo kontrolu, kako je zivot dragocjen i kako je najljepse od svega pomoci, pa makar to znacilo i biti zatvoren u kuci i pridrzavati se svega sto nam kazu, a kamoli nesto drugo. Nekima djeluje prenapuhano sve, a neki se pripremaju kao da je apokalipsa. Tko zna sto nas ceka, ali svatko od nas ima nekoga za koga se boji, ako se vec ne bojimo sami za sebe. Budite mi dobro i uskoro cemo mi ovaj virus u dupe opaliti kroz disciplinu i dobru vjeru💪🏼 Podrska za sve one koji rade 24/7 da bi drugima omogucili sto vecu sigurnost, ali i oporavili one kojima to treba. ❤️ Love ya.