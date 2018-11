Lana Jurčević iz slatke male djevojčice pretvorila se u pravu seks bombu.

Lana Jurčević uvijek je mamila uzdahe zbog svojeg dobrog izgleda. Ipak, iako kažemo ''uvijek'', nije baš uvijek izgledala ovako izazovno kao danas.

Lana je karijeru počela kao pristojna djevojka iz grada. Prilično zakopčana, bez previše golišavih izdanja, Lana je s pozornice zabavljala publiku.

Lana Jurčević (FOTO: Davor Puklavec/PIXSELL)

Ne kažemo da je danas nepristojna. To nikako. Lana je poznata kao vrlo korektna pjevačicu s kojom se može lako surađivati, no njezin stil danas je puno opušteniji no nekad.

Lana Jurčević (FOTO: Goran Stanzl/PIXSELL)

Iskopali smo fotografije Lane ''zakopčane do grla'', i vjerovali ili ne – jednako je seksi i lijepa kao i danas. Samo se na fotografijama teško može vidjeti gola koža.

Lana Jurčević, Andrija Hebrang, Indira Levak (FOTO: Nino Strmotic/PIXSELL)

Rasla je tako Lana uz nešto konzervativniji stil odijevanja ali, čini se, i konzervativnije stavove. Naime, kopavši po arhivi pronašli smo Lanu na skupovima HDZ-a gdje je pjevajući davala potporu Andriji Hebrangu u predsjedničkoj kampanji. Bilo je to još 2009. i malo tko se toga sjeća, a Lana se posljednjih godina nije politički izjašnjavala.