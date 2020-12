Pjevačica Lana Jurčević na Instagramu je objavila status o 2020. godini i snijegu u Zagrebu.

Pjevačica Lana Jurčević se na Instagramu osvrnula na 2020. godinu punu iznenađenja i neočekivanih događaja.

U novoj objavi istaknula je jedinu normalnu stvar koja se dogodila ove godine i izazvala brojne pozitivne reakcije.

"Jedino normalno što se ove godine dogodilo jest to da je pao snijeg u 12. mjesecu", napisala je Lana referirajući se na snijeg koji je ove srijede zasuo Zagreb.

Objavom je nasmijala svoje pratitelje koji su komentirali kako se slažu s njom i pohvalili njezino zapažanje, a u kratkom je roku skupila i nekoliko tisuća lajkova.

Za Lanu, kao i za druge glazbenike, ova je godina posebno teška jer se zbog pandemije ne mogu održavati koncerti, a pjevačica se već nekoliko puta na Instagramu požalila kako joj to najviše nedostaje.

No u neplaniranoj pauzi od nastupa Lana je bila vrijedna i snimila je novu pjesmu i spot. Radi se o remakeu hita iz 80-ih "How Will I Know" pjevačice Whitney Houston, koja joj je, kako je otkrila za IN magazin, odmalena bila pjevački uzor.