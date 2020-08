View this post on Instagram

Kopam po mobitelu i nadjem ovu sliku. Kakav dokaz što nam radi hrana i dokaz kad nam organizam doživi neku promjenu, kako sve izbija na površinu. Ovo je bilo 24h nakon što sam sletjela u Los Angeles, kad sam išla snimati pjesmu prije nešto više od godinu dana. Put, avion, hrana u avionu, hrana u Americi. I baaaaam! Druga strana je bila gora. Znate što je bilo najsmješnije od svega? Što sam se ja osjećala posebno. Nisam ni puder htjela stavljati, ni skrivati to. Iz nekog čudnog razloga, bila sam si fora. Dal je to moguće? 😂 Ponosno sam okolo hodala. Mora da je neki poremećaj i u glavi bio 😆 Poremećaj koji želim i vama koje možda imate taj problem s tenom. Sve će to proći, samo dajte koži da diše, ali probajte detektirati što joj je ‘okidač’ da se tako pobunila ili buni već duže vrijeme. Lijepe ste, kako god okrenete. Samo budite vesele ❣️#StvarnaJA