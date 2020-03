Lana Jurčević je u paletu proizvoda svog brenda La PIEL dodala hand sanitizer, odnosno sprej za dezinfekciju ruku

Lana Jurčević i njezin brend za njegu kože La PIEL odlučili su uzeti stvari u svoje ruke i pomoći onima je to u ovom trenutku najpotrebnije.

Svjesni trenutne situacije i pandemije koronavirusa, Lana i njezin tim odlučili su svoj trud, vrijeme i resurse posvetiti pronalaženju zaštitne opreme (rukavica, maski, dezinfekcijskih sredstava) za bolnice i zdravstvene organizacije, što je u ovom trenutku gotovo - nemoguća misija, ali i donirati novac od prodaje njihovih proizvoda.



Prije 7 dana, pokrenuli su akciju i odlučili donirati početnih 10 000 kn, iz svojih osobnih izvora, neovisno o prodaji na svom webshopu. Unatoč potresima i pandemiji, La PIEL team radio je od kuće posljednja dva tjedna ne bi li došli do sirovina i u ovom kratkom roku napravili proizvod koji nedostaje na svim policama: sprej za dezinfekciju ruku od kojeg će također donirati sredstva. Do sada je poslano 5000 pari rukavica prema bolnicama u Zagrebu (Rebro i Dubrava) te Splitu. 1500 zaštitnih maski je također na putu prema Hrvatskoj koje će se rasporediti na nekoliko lokacija. Trenutno su u kontaktu s još nekoliko bolnica i u tijeku je proces dogovora oko donacija.



''Nekad prije, mogla bih organizirati koncert ili gostovati na nekom humanitarnom koncertu i na taj način pjevati za ljude i pomoći. "Razbijala" sam glavu danima kako da napravim nešto i budem korisna i shvatila da najbrže i najlakše to mogu kroz La PIEL. Sve se poklopilo: Nije bilo ljekarne i dućana koji nismo obišli, a da smo na policama mogli pronaći neki dezinficijens za ruke, za svoje osobne potrebe. Tada su nam ljudi počeli slati poruke, molili nas da ga mi napravimo i iako znajući da bi to bio takav stresan pothvat, zbog nestašice sirovina, etanola i ambalaže u svijetu, a o cijenama u nabavi da ne govorim (jer je sad sve 5 - 10 puta skuplje), ipak smo se upustili u to“, rekla je popularna pjevačica.



La PIEL sprej za dezinfekciju ruku (hand sanitizer), osim alkohola (72%), sprej sadrži i Aloe veru, glicerin, ulje čajevca, eterično ulje lavande. S obzirom da je La PIEL brend koji brine o njezi kože, dodali su i navedene sastojke koji daju barem tu malu dozu zaštite i hranjivosti jer alkohol sam po sebi isušuje kožu. U namjeri da prikupe što veći iznos odlučili su da će od najprodavanijeg proizvoda, premium hand sanitizer-a, spreja za ruke, donirati sredstva.



