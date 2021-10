Bivša Miss Hrvatske Lana Gržetić zablistala je na jednom događanju Rijeci nakon što ju neko vrijeme nismo nigdje vidjeli.

Akademska kiparica i bivša Miss Hrvatske Lana Gržetić, koja je laskavu titulu ponijela 2013. godine kada je imala svega 18 godina, pojavila se na jednom događanju u Rijeci nakon što ju neko vrijeme nismo vidjeli u javnosti.

Danas 27-godišnja Lana, koju nerijetko uspoređuju s holivudskom glumicom Angelinom Jolie, pojavila se u kratkoj haljini s dekolteom u kojoj je zablistala, a fotografima je spremno pozirala.

Lana je mnogima ostala u sjećanju i po skandalu koji je nastao nakon izbora za Miss svijeta u Indoneziji na kojem se natjecala i kada je navodno javno prozvala direkciju zbog lošeg tretmana, da bi na kraju zaključila kako su njezine tvrdnje koje je iznijela pred jednom novinarkom krivo protumačene.

''S novinarkom sam razgovarala o svemu, opušteno i razdragano, sretna što svoja iskustva s izbora mogu podijeliti s osobom koja živi na Baliju i koja tako dobro pozna taj rajski otok, a ona je povremeno zapisivala. Pričala sam joj o divnim djevojkama kojima sam okružena, sjajnoj organizaciji izbora, znamenitostima otoka koje sam imala priliku vidjeti i o ekskluzivnim resortima u kojima sam boravila. Bila sam iznenađena kada sam pročitala članak jer priča ispričana u njemu nema mnogo veze s mojom, a tekst nikada nisam dobila na autorizaciju kao ni direkcija prema mojim saznanjima. Sve je nekako bilo izokrenuto i zvučalo je sasvim drugačije od onoga što sam ja pričala. Nije bilo ugodno pročitati da je među akterima ovog izvrsno odrađenog posla bilo ikakvih nesuglasica. Da je posla bilo zaista mnogo, to svakako stoji, ali i to da su se svi, bilo u Hrvatskoj ili na Baliju maksimalno trudili da bude odrađen najbolje što se može i u skladu s visoko postavljenim standardima. Iznenadilo me da su u nekim medijima izašli tekstovi o nesuglasicama, bilo je samo mnogo posla, što je normalno. Uostalom u svim svojim danim intervjuima vidljivo je da moj način komunikacije nije takav. Nikada ne bih sebe nazvala Pepeljugom, pa ja se osjećam kao prava princeza od prvog trenutka kada sam postala Miss Hrvatske"", pisalo je u službenom priopćenju.