Lana Gojak Bajt progovorila je o seksualnom uznemiravanju koje je doživjela na akademiji i pozornici.

Glumica Lana Gojak Bajt (37) posljednja je u nizu glumica koja je odlučila javno progovoriti o seksualnom uznemiravanju koje je doživjela.

"Osobno nisam imala iskustvo seksualnog zlostavljanja u mjeri da netko nasrne na mene i pokuša me silovati. U usporedbi s takvim strahotama moja su iskustva bezazlena i čini mi se da sam se dosta dobro nosila s takvima. Vrlo brzo sam shvatila da se u tim situacijama nemaš kome obratiti, a ako se želiš obraniti moraš biti glasan, brz i vraćati istom mjerom" kazala je Lana za portal DW nakon što su brojne njene kolegice ispričale svoja iskustva.

Ohrabrila ih je beogradska glumica Milena Radulović koja je javno priznala da ju je silovao i seksualno zlostavljao profesor glume Miroslav Aleksić kada joj je bilo 17 godina, a nakon nje su istupile i kolegice sa zagrebačke Akademije dramske umjetnosti.

"Kad me na hodniku zašlatao po stražnjici, profesora na akademiji opalila sam kišobranom svom snagom i glasno opsovala tako da svi čuju. Kao profesionalna glumica sam se susrela sa starijim glumcem koji je volio koristiti priliku da me ispipa za vrijeme predstave jer 'njegova uloga to opravdava'. Vratila sam mu tako što sam ga pred punim gledalištem uhvatila za jaja", prisjetila se Lana svojih neugodnih iskustava, a otkrila je i da spomenuti glumac kasnije više nije pokušao ništa slično.

Dodala je i kako je bilo još takvih situacija i da se o njima znalo, ali su bile javne tajne koje su se uvijek tolerirale baš kako se, kaže, toleriraju emotivno zlostavljanje i mobing. Smatra da je to razlog zašto žrtve najčešće šute.

"Kad se i ako se osoba odluči suprotstaviti, ne znači da za nju neće biti posljedica. Loša ocjena do kraja studija, tračanje o teškom i svadljivom karakteru, lijenosti, neproduljenje ugovora o radu… Mogućnosti za kaznu su brojne", ističe Lana i dodaje kako je baš zato važno da su žrtve hrabro progovorile.