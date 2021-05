Lana Gojak Bajt na Instagramu je objavila fotografiju na kojoj drži ružičasti dječji bodi uz koju je potvrdila da će roditi djevojčicu.

Glumica Lana Gojak Bajt na svojemu je Instagramu objavila fotografiju kojom je odala spol bebe koju nosi.

"Pripreme za našu curicu u tijeku", napisala je uz fotku na kojoj u ruci drži ružičasti dječji bodi, a da nosi curicu natuknula je i u svojoj prethodnoj objavi na društvenoj mreži.

"Nosim plavo, ali razmišljam ružičasto", napisala je uz fotku na kojoj se u plavoj haljini drži za svoj trudnički trbuh.

Lana, koja bi trebala roditi krajem srpnja, za časopis Story je priznala i da se nadala kako nosi curicu.

"Ja sam odmah znala da nosim djevojčicu, a kasnije su nam to i potvrdili što nas je jako razveselilo", kazala je glumica koja je i u trudnoći dugo ostala aktivna i nastavila trčati, no otkrila je da joj je to sada, zbog povećeg trbuha, postalo naporno pa je odlučila pauzirati do poroda, ali da i dalje svakog jutra vježba jogu.

Pohvalila se i da, osim mučnina na samom početku trudnoće, nije imala više nikakvih tegoba.

Lana je doznala da je trudna dva dana nakon svojeg rođendana, a sretnu vijest podijelila je na svojem Instagramu početkom ožujka. Njoj i redatelju Siniši Bajtu, s kojim je u braku od 2019. godine, ovo će biti prvo dijete, a za Story j otkrila i da budući tata već priča s bebicom u trbuhu i pošta joj lijepu glazbu.

Njih dvoje upoznali su se slučajno dok se Siniša iseljavao, a glumica useljavala u podstanarski stan. Ipak, spojili su tek nekoliko godina kasnije nakon što su se sreli u jednom izlasku. Prvi spoj imali su 2017. na izložbi, a svoju vezu okrunili su vjenčanjem u Trstu.