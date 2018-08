33-godišnja pjevačica Italijom je prošetala s povećim trbuščićem pa obožavatelji nagađaju da je trudna.

Pravo ime pjevačice je Elizabeth Woolridge Grant.

No 33-godišnja Elizabeth poznatija je pod umjetničkim imenom Lana Del Rey. Lana je na sceni prisutna od 2005. godine, no svjetsku slavu stekla je 2012. godine albumom "Born To Die".

Lana Del Rey (Foto: Getty)

Pjevačica je odmah pokupila simpatije javnosti zbog filmskog zvuka u pjesmama s aspektima pop kulture 50-ih i 60-ih godina prošloga stoljeća, a i njezin modni izričaj pratio je njezinu glazbu pa je Lana postala vrlo zanimljiva javnosti. Osim toga, brzo se saznalo kako je njezin otac investitor i milijunaš Rob Grant, a nije dugo trebalo niti da počnu priče o tome kako joj je on "kupio" karijeru te kako pjevačica zapravo uopće ne zna pjevati.

Tome je u prilog išlo i par live nastupa u kojima pjevačica nije pokazala zavidne vokalne sposobnosti, no kako god bilo, i dalje je bila itekako zanimljiva javnosti, ali i paparazzima.

Lana Del Rey (Foto: Getty)

Također, često je u intervjuima iskreno govorila o problemima s kojima se suočavala u životu pa je tako priznala kako je na odvikavanju od alkohola završila sa samo 14 godina. Od 2004. godine tvrdi da je trijezna.

Što se tiče njezinog ljubavnog života, do sada nije imala puno sreće, a uglavnom je ljubila glazbenike. Tako je tri godine provela u vezi s rokerom Barriejem-Jamesom O'Neillom, a prije njega ljubovala je s rokerom Stevenom Mertensom koji je producirao njezin debitanstski album.

Lana Del Rey Francesco Carrozzini (Foto: Profimedia)

Neko je vrijeme ljubila i markantnog talijanskog fotografa Francescoa Carrozzinija, sina preminule urednice talijanskog Voguea France Sozzani, koji je nedavno oženio Bee Shaffer, kćer američke urednice istog časopisa, Anne Wintour.

Lana Del Rey Italija (Foto: Profimedia)

Par se viđao nešto više od godinu dana, a često ih se moglo vidjeti u njegovoj rodnoj Italiji. Pjevačica se i posljednjih dana nalazi upravo tamo, gdje uživa na jahti, u večerama te šetnjama s nekolicinom prijatelja. Tamo je i pokazala nešto "zaobljeniju" figuru, a nedavno se počelo šuškati kako je razlog tome trudnoća, iako nije poznato tko bi bio otac.

Pjevačica nikada nije komentirala takve napise, a sudeći po fotografijama iz susjedne Italije, takvi ju komentari očito nimalo ne uzrujavaju.