Lamar Odom oglasio se o skandalu bivše supruge Khloe Kardashian, koja je bila uz njega u najtežim životnim trenucima.

Članica klana Kardashian Jenner, 34-godišnja Khloe ovih se dana našla u središtu pozornosti svjetske javnosti, nakon što se saznalo kako ju je bivši suprug i otac njenog djeteta Tristan Thompson prevario s najboljom prijateljice njene mlađe sestre Kylie, manekenkom i poduzetnicom Jordyn Woods.

A da bi priča bila još zanimljivija, o najnovijem skandalu Kardashiana, oglasio se i Khloein prvi suprug Lamar Odom. On navodno "mrzi" činjenicu da je Khloe ponovno povrijeđena i kako oduvijek brine za nju, otkrio je izvor blizak Lamaru za magazin People.

"Još uvijek mu je stalo do nje i ne može se pomiriti s tim da su je ponovno povrijedili", izjavio je izvor i dodao kako žali zbog svih grešaka iz braka s Khloe koji je potrajao od 2009. do 2013. godine, a službeno je finaliziran 2016. godine.

Lamar se navodno osjeća užasno zbog Khloe koja mora prolaziti kroz svi bol, iako ju je i sam varao s nekoliko različitih žena dok su bili u braku. Sada želi pokušati doći do nje kako bi joj pružio svoju ljubav i podršku.

"Zaista se osjeća loše zbog toga što Khloe prolazi jer misli da to ne zaslužuje jer je sjajna majka i partnerica. On će uvijek imati ljubavi za nju. Svjestan je i toga koliko su članovi njene obitelji povezani i zna da će joj pomoći da sve prebrodi. Nada se i da će mu dopustiti da joj pokaže kako je on tu za nju", izjavio je neimenovani izvor za Us Weekly.

Podsjećamo, prošlo je manje od godinu kada je Tristan prevario Khloe dok je ona bila trudna s njihovom kćeri True.

Inače, košarkaška karijera Lamara Odoma pala je u drugi plan čak dva puta u nekoliko godina: prvo kada je ušao u slavnu obitelj Kardashian oženivši najmlađu sestru Khloe, a drugi put kada je pronađen u nesvjesti na podu jednog bordela u Nevadi nakon četiri dana okorjelog tulumarenja s prostitukama. U to vrijeme Khloe je već zatražila razvod, no ostala je uz njega sve dok ponovno nije stao na noge.

Lamar i Khloe vjenčali su se nakon samo mjesec dana veze u rujnu 2009. godine, a ona mu je bila velika podrška tijekom borbe s ovisnošću, koja ja trajala godinama prije nego što je nju upoznao. Osim ovisnosti o opijatima, Lamar je imao problema i s time da ostane vjeran, a sve je to, logično, dovelo do razvoda.