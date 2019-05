Lamar Odom u vlastitim je memoarima otkrio da je bio ovisan o seksu i da je spavao s 2 tisuće žena.

Umirovljeni američki košarkaš Lamar Odom, svjetskoj javnosti poznat i kao bivši suprug Khloe Kardashian, javno je priznao kako je, navodno, dosad u krevet odveo čak dvije tisuće žena, i to u vlastitim memoarima "From Darkness To Light", koji bi se uskoro trebali naći u prodaji.

To je prvi put da je 39-godišnji Lamar otvoreno progovorio o vlastitoj ovisnosti o seksu, a osim toga borio se i s ovisnošću o teškim drogama.

"Bio sam opsjednut seksom jako dugo", napisao je Lamar, koji je u braku s Khloe proveo 4 godine prije nego što su se razveli 2013. godine. Brak im je zapravo obilježila njegova ovisnost i česte prevare.

"Bilo je previše striptizeta da bih ih prebrojao. Nije to bilo ništa važno, često sam im plaćao za usluge", priznao je Lamar.

Progovorio je i o bračnoj nevjeri zbog koje danas navodno žali, a u jednoj ga je takvoj situaciji uhvatila sama Khloe.

"Bio sam šokiran i posramljen. Poželio sam da se to nikad nije dogodilo. Htio sam to sakriti. Ali taj bolestni grijeh bilo je preteško sakriti. Imao sam problem", zaključio je u intervjuu za People.

Ovisnosti su ovog bivšeg košarkaša gotovo koštale života, nakon što se predozirao u jednom hotelu u Las Vegasu i gotovo umro.

"To je bio poziv za buđenje. Nisam smio dopustiti da se to ponovi", izjavio je.

Danas više ne konzumira teške droge, ali priznaje da se ipak još bori s nekim demonima u sebi.

Izvori bliski Lamaru još su prije godinu dana tvrdili da će u knjizi biti otkriveno jako puno dosad dobro čuvanih tajni obitelji Kardashian, poput droge, operacija i tajnih rastanaka Kim i Kanyea Westa.

"Lamar će u knjigu uključiti nikad objavljene tajne o varanju, seksu i drogama, alkoholu, tabletama, kokainu. Nema više što izgubiti", otkrio je tada njegov prijatelj.

Sve to stavilo je klan Kardashian na velike muke jer ni sami nisu sigurni koja će se to poglavlja njihovih zanimljivih života naći u još zanimljivoj Lamarovoj knjizi.