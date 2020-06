Laim Payne bio je član svjetske senzacije One Direction, a na audiciji zbog koje je završio u bendu bila je i njegova velika ljubav Cheryl.

Pjevač Liam Payne prisjetio se trenutka koji mu je promijenio čitav život, a od kojeg je prošlo čak 10 godina. Na Twitteru je podijelio fotografiju sa svoje audicije za X-Factor na kojoj je bio 2010. godine, a kojom si je osigurao mjesto u boy-bendu One Direction.

"Prošlo je točno 10 godina od moje audicije na X-Factoru i upravo sam saznao da je moj prvi album na streming servisima premašio 2 milijarde streamova. Taj prestrašeni dječak nije mislio da će se sve ovo dogoditi. Veliko hvala svima koji su omogućili da se proteklo desetljeće mog života zaista dogodi", napisao je Payne na Twitteru.

It’s been 10 years today since my X factor audition and I just read that my first album just hit over 2 billion streams... that scared young man didn’t think that was gunna happen. Seriously thank you everyone who’s made this decade of my life possible 👌🏼🙌🏼🥰 pic.twitter.com/y9C6FVxy3e