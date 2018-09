Lady Gagu i Bradleyja Coopera od 3. listopada gledamo u filmu "Zvijezda je rođena".

Lady Gaga opovrgnula je da je uloga pjevačice koju tumači u filmu "Zvijezda je rođena", što je njezin filmski debi, prikaz njezina vlastita uspona do slave.

U svojoj prvoj filmskoj ulozi, glazbenica rođena u New Yorku koja se proslavila hitovima "Born This Way" i "Bad Romance", tumači ulogu pjevačice Ally koja se mukotrpno probija, ali ima sreću upoznati i proživjeti intenzivnu romansu s country zvijezdom Jacksonom Maineom kojega u filmu igra Bradley Cooper.

"Kada sam odlučila postati glazbenica, pjevačica, kantautorica u dobi od 19 godina, dala sam sve od sebe. Vjerovala sam u sebe", rekla je Gaga na crvenom tepihu u Londonu.

"Ally nije takva. Ally je potpuno odustala od sebe. Žena tridesetih godina, umorna je od glazbene industrije, sita je komentara da nije dovoljno lijepa, da nikad neće uspjeti. Tek će je Jacksonova ljubav vratiti u život", rekla je Lady Gaga.

Danas 32-godišnja pjevačica proslavila se prije deset godina pop-danceom, ekscentričnom odjećom i stilski sjajno razrađenim scenskim nastupima te je osvojila šest Grammyja.

UIogom u filmu "Zvijezda je rođena" pobrala je oduševljene kritike i čak nagađanja da bi mogla biti nominirana za nagrade Zlatni globus i Oscar.

Pjevačica je u četvrtak kratko odgovorila da je njoj "prava nagrada umjetničko iskustvo u stvaranju filma. Nadamo se da će dirnuti ljude".

Film će se početi prikazivati 3. listopada. (Hina)