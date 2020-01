Pjevačica Lady Gaga uhvaćena je kako u noći razmjenjuje nježnosti s misterioznim muškarcem.

Kraj 2018. i prvu polovicu 2019. obilježile su priče o tome kako je Lady Gaga kriva za raspad dugogodišnje veze Bradleyja Coopera i Irine Shayk, no na kraju se ispostavilo da je u cijeloj priči bilo više dima no stvarne vatre.

Nikada nije potvrđeno da su Gaga i Cooper imali aferu, kao ni da je njihova romansa okončala njegovu vezu sa slavnom manekenkom, a sada konačno imamo dokaz da je ljubavni interes pjevačice ipak negdje drugdje.

Naime, paparazzi su uhvatili Lady Gagu kako razmjenjuje nježnosti, ljubi se i drži za ruke s misterioznim muškarcem s kojim je dočekala Novu godinu. Potencijalni par dočekao je 2020. u Las Vegasu, a snimljeni su kako se strastveno ljube. Kasnije su zajedno otišli do automobila, a cijelo su se vrijeme držali za ruke.

Podsjetimo, Gaga je nedavno prekinula vezu s inženjerom zvuka Danom Hortonom, a u veljači je raskinula zaruke s Christanom Carinom.



Count it. @BrianNewmanNY @ladygaga #VegasNYE and no ID yet on Gaga’s partner here ... pic.twitter.com/rdCq4AY1cy