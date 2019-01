Javnost tjednima šuška kako će Lady Gaga biti nominirana za Oscara te da će ga na kraju i osvojiti.

Zlatni globusi su dodijeljeni, a Hollywood se odmah počeo pripremati za najvažniju dodjelu godine - Oscare.

Ona nas očekuje 24. veljače, a danas su objavljene službene nominacije za istu. Posebno je zanimljiva kategorija za najbolju glavnu glumicu u kojoj su nominirane sljedeće dame: Glenn Close, Lady Gaga, Olivia Colman, Melissa McCarthy i Yalitza Aparicio, a za jednu od njih javnost posebno navija, jer je oduševila glumačkim talentom, iako je pjevačica.

Sada znate da se radi o Lady Gagi koja je oduševila ulogom u redateljskom prvijencu Bradleyja Coopera "Zvijezda je rođena" koji je ujedno i glavna muška zvijezda filma te također u utrci za ovogodišnjeg Oscara. Ipak, od pojave filma u kinima, svi pričaju samo o Gagi koja je i pokazala kako odlično izgleda u prirodnom izdanju.

Ipak, iako je film slovio za favorita na nedavno održanim Zlatnim globusima, Bradley i Gaga kući su otišli kao gubitnici večeri, pa dio javnosti smatra kako bi se to lako mogli dogoditi i na Oscarima.

Točnije, pjevačica jest kući otišla sa Zlatnim globusom, ali onim za najbolju pjesmu, a ne najbolju žensku ulogu koja je pripala Glenn Close. Gagin zaručnik, holivudski agent Christian Carino, drugo je jutro objavio fotografiju svoje izabranice iz kreveta na kojoj ona u ruci i dalje drži Zlatni globus te jede pahuljice, a na njezinom licu je veliki osmijeh, unatoč šuškanjima da je bila jako razočarana kada nije pročitano njezino ime.

Podsjetimo, par je prvi put viđen zajedno u siječnju 2017. godine, a koliko je njihova veza ozbiljna, dokazala je činjenica kako je Christian pjevačicu vrlo brzo upoznao sa svojom kćeri. Prije Christiana, Gaga je već jednom bila zaručena i to za glumca Taylora Kinneyja koji ju je osvojio nakon što je bio glavna zvijezda njezina spota za pjesmu "You and I".

2015. godine Taylor ju je zaprosio unikatnim prstenom u obliku srca, no ljubav je potrajala do 2016. godine. Neko se vrijeme šuškalo da im je presudila njegova afera s glumicom Lauren Cohan, no unatoč tome dio njezinih obožavatelja još uvijek žali za njim. Ipak, u jednom intervjuu 2017. godine iskrena Gaga otkrila je kako njezinim vezama nisu presudile treće osobe, već ljubomora bivših partnera na njezin uspjeh.

"Moj prag za s*anja više ne postoji kada su u pitanju muškarci. Ljubavni mi se život srušio. Kada sam prodala 10 milijuna albuma, izgubila sam Matta. Kada sam prodala 30 milijuna, izgubila sam Luca. Snimila sam film 'Zvijezda je rođena', izgubila sam Taylora. Ovo je treći put da mi je netko tako slomio srce", otkrila je uvijek vrlo iskrena pjevačica.

Stoga ne čudi da je dio obožavatelja zabrinut kako bi pjevačica mogla ostati i bez Christiana u slučaju da osvoji prestižni kipić pobjedničke zlatne boje. Nadamo se ipak da se to neće dogoditi te da dotični ima dovoljno samopouzdanja da bude s uspješnom i moćnom ženom!