Lady Gaga sa zaručnikom Christianom Carinom prvi je put viđena u siječnju 2017. godine.

Slavna pjevačica sama je potpalila glasine da je prekinula sa zaručnikom Christianom Carinom.

Prošle nedjelje Lady Gaga pojavila se na dodjeli glazbenih nagrada Grammy, osvojila dva zlatna gramofona te pokazala da je doista ljepša no ikad. Ipak, sve navedeno ostalo je u sjeni činjenica da se nakon dugo vremena na službenom događaju pojavila bez zaručnika, holivudskog agenta Christiana Carina.

Podsjetimo, par je prvi put viđen zajedno u siječnju 2017. godine, a koliko je njihova veza ozbiljna, dokazala je činjenica kako je Christian pjevačicu vrlo brzo upoznao sa svojom kćeri te zaprosio.

Gaga je prošlu nedjelju na Grammyje stigla i bez zaručničkog prstena, a internet je podivljao od komentara. "Bradley, napravi korak", samo je jedan od onih koje smo vidjeli. Naime, otkad su snimili zajednički film "Zvijezda je rođena", javnost navija za novi holivudski par, iako je Bradley zaručen s ruskom seks-bombom Irinom Shayk. Ipak, kemija između Bradleyja i Gage teško da se može odglumiti. Također, pjevačica u posljednjem pobjedničkom govoru nije spomenula zaručnika.

Prije Christiana, Gaga je već jednom bila zaručena i to za glumca Taylora Kinneyja koji ju je osvojio nakon što je bio glavna zvijezda njezina spota za pjesmu "You and I". 2015. godine Taylor ju je zaprosio unikatnim prstenom u obliku srca, no ljubav je potrajala do 2016. godine. Neko se vrijeme šuškalo da im je presudila njegova afera s glumicom Lauren Cohan.

"Moj prag za s*anja više ne postoji kada su u pitanju muškarci. Ljubavni mi se život srušio. Kada sam prodala 10 milijuna albuma, izgubila sam Matta. Kada sam prodala 30 milijuna, izgubila sam Luca. Snimila sam film 'Zvijezda je rođena', izgubila sam Taylora. Ovo je treći put da mi je netko tako slomio srce", otkrila je jednom prilikom pjevačica, pa su se njezini obožavatelji zabrinuli kako bi ju sada mogao ostaviti i Christian, posebno ako osvoji prestižnog Oscara 24. veljače.

Ipak, nadajmo se dotični dovoljno zreo da bude s moćnom i uspješnom ženom!