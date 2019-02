Lady Gaga nosila je jedan od najskupocjenijih komada nakita na svijetu, i to tek kao treća osoba u povijesti.

Glumica i pjevačica Lady Gaga bila je jedna od glavnih zvijezda ovogodišnje dodjele filmske nagrade Oscar, tijekom koje je promijenila i nekoliko modnih kombinacija.

Tako se na crvenom tepihu uoči dodjele pojavila u crnoj haljini neobičnog kroja koju s potpisom Alexandera McQueena, no ono što je plijenilo pažnju je bio komad nakita koji je Lady Gaga nosila oko vrata i s kojim je zaista zasjala poput zvijezde.

Naime, 32-godišnja Gaga oko vrata je nosila takozvanu ikonu među komadima nakita, Tiffanyjevu ogrlicu načinjenu od brilijanata staru 141 godinu, koju je prvi put proslavila pokojna holivudska diva Audrey Hepburn tijekom jednog javnog snimanja, davne 1961. godine.

Lady Gaga je tek treća osoba na svijetu koja je nosila popularni žuti dijamant, prije nje tu je čast imala već spomenuta Audrey 1961. godine, a prvi put je zablistao na vratu gospođe Sheldon Whitehouse 1957. godine na Tiffanyjevu balu u Newportu.

Žuti dijamant prvi je put pronađen u Južnoj Africi 1877. godine, a Charles Lewis Tiffany otkupio ga je godinu dana kasnije po cijeni od 18 tisuća dolara. Od tada, dragi kamen pripada najslavnijoj draguljarnici na svijetu, a vodeći gemolog nadgledao je proces njegova rezanja i obrade. Nakon toga dragulj je proputovao cijeli svijet kao izložbeni primjerak, a sada se našao i kod Lady Gage, koja ga je ponosno nosila.

Ako ste poželjeli i sami nositi ovaj impresivni primjerak, nažalost, to više nije moguće. Naime, samo se jednom u povijesti našao u prodaji, i to 1972. godine, kada je bio oglašen u New Yorku po cijeni od tadašnjih 5 milijuna dolara, a koja bi danas iznosila 30 milijuna. No niti jedna ponuda nije bila pristigla.