Lady Gaga i Caitlyn Jenner susrele su se na događaju koji je organizirao Elton John, a kamere su zabilježile ovaj po njima malo neobičan ssusret.

Lady Gaga i Caitlyn Jenner susrele su se na dodjeli nagrade fondacije Eltona Johna, a njihov razgovor nije potrajao dugo, to jest završio kad je Gaga okrenula glavu i završila priču.

Naime, kamere su snimile kad se Caitlyn požalila Gagi kako ju više ne viđa u lokalnom Starbucks kafiću u Los Angelesu, a Gaga je na to samo kratko i zamuckujući rekla da je promijenila baristu i okrenula glavu.

Couldn’t make out what what Caitlyn Jenner was saying to #LadyGaga here at #EltonJohn’s #AcademyAwards viewing partying, but Gaga seemed rather formal with her. pic.twitter.com/q4vvppVJbL