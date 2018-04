Nakon što je raskinula zaruke s Joshuom Sasseom prošle godine Kylie Minogue doživjela je živčani slom, ali danas tvrdi da je iz cijele situacije naučila puno toga o sebi.

Kad se zaručila za Joshuu Sassea, mnogi su bili uvjereni da je Kylie Minogue napokon pronašla ljubav svog života, ali onda je u veljači prošle godine svjetske medije obišla vijest da je njihovoj ljubavi došao kraj jer ju je 30-godišnji glumac prevario sa španjolskom glumcom Martom Milans.

Iako u kasnijim istupima u medijima pjevačica nije skrivala da joj je to bio jedan od najtežih perioda u životu, tek je sada, u intervjuu za najnovije izdanje časopisa Red Magazine, priznala da je u tom razdoblju doživjela i živčani slom.

''Morala sam se potpuno ponovo izgraditi, i psihički i fizički. Bila sam prisiljena saznati puno toga o sebi, stvarno upoznati samu sebe. Ponekad nam je očito svima potreban izlazak iz zone komfora ili, očito, neka drama kako bismo se razbudili'', priča Kylie.

Dodaje kako je prihvatila situaciju u kojoj je sada opet prepuštena sama sebi, ali i da si je zato naučila postavljati pitanja koja se na prvu čine lagana, ali to nisu.

''Konstantno se preispitujem što želim, kako je došlo do svega ovoga što mi se događa u životu, kako se osjećam, koji mi je plan za dalje'', iskrena je pjevačica koju još nazivaju i džepna Venera.

Nakon svega što je prošla u životu, Kylie tvrdi da se nema namjeru skrasiti u bliskoj budućnosti.

''Nikad nisam ni mislila da ću se udati. I zaruke sam više shvaćala kao neki eksperiment jer ni kao mlađa nisam imala nikakvu viziju o svom vjenčanju. To nije nešto što trebam ili želim. Nikad mi to nije bio cilj. U jednom periodu sam čak i pomislila da bih trebala učiniti ono što većina ljudi radi, no čini mi se da ću se ipak nastaviti pridržavati svojih uvjerenja'', zaključila je Kylie.

Prije Joshue, od 2003. do 2007. bila je u vezi s Olivierom Martinezom koji joj je bio velika podrška dok je bolovala od raka dojke, a od 2008. do 2013. ljubila je modela Andresa Velencosoa.

Kylie će sljedeći mjesec proslaviti 50. rođendan, no izgleda gotovo jednako kao na početku karijere, a mnogi joj tepaju - možda čak i bolje.