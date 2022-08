Kylie Minogue s prijateljima odmara u luksuznoj vili u okolici Rovinja, a ovo je njezin prvi posjet Hrvatskoj.

"Džepna Venera" Kylie Minogue (54) stigla je u Hrvatsku.

Popularna pjevačica s društvom ljetuje u okolici Rovinja u vili s pet zvjezdica od 700 četvornih metara, objavio je RTL Danas, a njihove kamere uhvatile su je i dok je u ležernom izdanju čekala dostavu hrane.

Kylie je ovo prvi posjet Lijepoj Našoj, a za sada je prošetala gradom i večerala u restoranu jednog rovinjskog hotela. Nije poznato koliko dugo ostaje ni planira li nastaviti s obilaskom naše obale.

S odmora se javila i u pričama na svojem Instagramu gdje je objavila fotografiju svojeg društva kako uživaju u prošeku s njezinim potpisom.

Kylie Minogue jedna je od najpopularnijih australskih pjevačica, s hitovima poput "Can't Get You Out Of My Head", "The Loco-Motion" i "Spinning Around", a proslavila se i ulogom u seriji "Susjedi".

