Kylie Minogue i Paul Solomons zajedno su od proljeća.

Slavna pjevačica dosad nije imala previše sreće u ljubavi.

Radi se o 50-godišnjoj australskoj pjevačici Kylie Minogue koja je jučer bila jedna od gošća crvenog tepiha u Londonu gdje je održana dodjela GQ Men Of The Year nagrada.

Kylie Minogue Paul Solomons (Foto: Profimedia)

U zlatnoj haljini, australska "džepna Venera" dokazala je kako izgleda bolje no ikad, a za to je zadužen i njezin novi dečko, 7 godina mlađi Paul Solomons s kojim je sinoć imala prvi službeni izlazak, jer je on zaposlen u spomenutom časopisu.

Duo je izgledao jako sretno, a čitavo vrijeme nisu skidali osmijehe s lica, a Paul joj je došao kao melem na ranu nakon ljubavnog brodoloma s mladim britanskim glumcem Joshuom Sasseom koji ju je prvi zaprosio nakon 6 mjeseci, a zatim i prevario s kolegicom sa seta.

Joshua Sasse (Foto: Getty)

Da stvar bude još gora, navodno mu ona nije bila jedina ljubavnica, a Joshua je navodno svoju dragu iskorištavao radi slave i novca. Kylie mu je tako platila skupocjenu operaciju presađivanja kosa, a glumac je i živjeo u njezinoj vili u Londonu, no nakon što je saznala za prevaru, Kylie ga je momentalno izbacila iz stana.

Vezu s Paulom potvrdila je početkom srpnja na Instagramu kada je objavila njihovu prvu zajedničku fotografiju. "Život mi je, ne želim reći malo, reći ću puno bolji. Život je sjajan. Možete to protumačiti kako vam odgovara. Moguće je da ću se udati i imati djecu, a možda i neću. Rekla sam da to možda nije za mene, ali možda je", otkrila je nedavno Kylie.

Čini se kako joj je urednik vratio vjeru u ljubav.