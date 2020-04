Kurt Cobain je preminuo 5. travnja 1994. godine, a njegovo tijelo su pronašli tri dana kasnije.

Legendarni američki glazbenik Kurt Cobain rođen je 20. veljače 1967. godine, a preminuo je prije točno 26 godina, 5. travnja 1994. godine.

Još i prije smrti pratili su ga milijuni fanova diljem svijeta, a iz godine u godinu njegova slava ne blijedi. Frontmen benda Nirvana vodio je turbulentan život te je većina detalja o njemu poznato, no prisjetili smo se nekih manje poznatih činjenica.

Još kao dječak bio je buntovan, a slavni glazbenik odustao je od srednje škole, no nije skroz otišao već je ostao ondje raditi kao domar. Gitaru je svirao dugo prije nego što je napokon pronašao nekoga s kime bi mogao svirati, a to je bio njegov školski prijatelj Krist Novoselic. Prvo su svirali u bendu koji je svirao obrade grupe Creedence Clearwater Revival, a skupa su kasnije pokrenuli bend koji su nazvali Nirvana, no nije im bilo lako pronaći bubnjara. Prvi album snimili su s Chadom Channingom, a na drugom albumu su se među brojnim bubnjarima odlučili za Davea Grohla koji je s njima snimio album "Nevermind", još danas na glasu kao najbolji album svih vremena.

Iako im je najveći hit s albuma "Smells Like Teen Spirit", Cobain je mrzio na koncertima svirati tu pjesmu. Singl je insprirao dezodorans njegove tadašnje djevojke. Istaknuo je kako mu je glavni plan s tim singlom bio maknuti grupu Pixies s top lsita. Nije se slagao s brojnim kolegama na tadašnjoj sceni, a jedan od bendova koji je prezirao bili su Grateful Dead. Također, nikada se nije slagao ni s pjevačem Guns N' Rosesa, Axlom Roseom. S druge strane, "Raw Power" Stoogesa mu je bio najdraži album dugo vremena. Bio je dobar prijatelj s pjevačem Pearl Jama Eddiejem Vedderom, no nikada mu se nije svidjela njihova glazba.

Tijekom čitave karijere Kurt nikada nije imao dobar odnos s novinarima. Često je namjerno uništavao intervjue kako ga ne bi nastavili ispitivati. Najviše su ga naljutili kada su napisali da njegova supruga Courtney Love uzima heroin dok je bila trudna s njihovom kćeri. To nije bila laž, no Kurtu nije bilo drago da se o tome piše.

Najveća ljubav njegovog života bila je Courtney Love s kojom je bio do kraja, a u braku su dobili i kćer Frances Bean Cobain.

Pokušaj spašavanja Kurta

U ožujku 1994. godine Kurt je bio u Rimu, gdje si je prvi put pokušao oduzeti život. Cijela situacija podigla je puno medijske buke, a svi svjetski tabloidi pisali su o posrnuloj grunge zvijezdi. Love se jako zabrinula te se dogovorila s brojnim prijateljima da pokušaju spasiti Kurta od pakla droge. Kada se vratio u SAD njegovo je ponašanje postajalo sve čudnije, a nitko nije znao kuda se kreće. Brojni prijatelji vidjeli su ga na nekoliko lokacija u Seattleu 2. i 3. travnja 1994. godine, no dan kasnije ga nitko nije vidio. Courtney Love unajmila je privatnog istražitelja kako bi pronašla Kurta, a bend je otkazao i koncert koji su trebali održati 7. travnja.

Električar Gary Smith pronašao je Kurtovo tijelo u kući u Seattleu 8. travnja, a liječnici su potvrdili kako je Kurt preminuo tri dana ranije. Iza sebe je ostavio pismo u kojem je pisao imaginarnom prijatelju, a u krvi su mu pronašli veliku količinu heroina. Njegova smrt se i do danas smatra samoubojstvom, premda su krenule brojne glasine da ga je ubila Courtney Love. Sprovod je održan dva dana nakon što su pronašli njegovo tijelo.

Dave Grohl kasnije je u dokumentarnom filmu rekao kako je Kurtova smrt vjerojatno najgore nešto što mu se dogodilo u životu, iako je nakon Nirvane osnovao bend Foo Fighters koji danas slovi za najbolji rock bend na svijetu. Grohl i Kristi Novoselic nakon Cobainove smrti su raspustili bend, a iako su i danas dobri prijatelji, pod tim imenom više nikada nisu svirali.