Adran McManus radila je za Michaela Jacksona četiri godine i tvrdi da je tijekom tog radzoblja svjedočila potresnim scenama i situacijama.

"Michael Jackson bio je predator pedofil koji je zlostavljao desetke djece, snimao susrete s njima te videosnimke čuvao u tajnoj knjižnici skrivenoj na svom ranču Neverland."

Šokantna je to tvrdnja koju je izrekla Michaelova bivša kućna pomoćnica, koja je navodno svjedočila uznemirujućim interakcijama s malodobnom djecom i tvrdi da postoje brojne uznemirujuće snimke.

U ekskluzivnom intervjuu za Daily Mail TV Adrian McManus otkrila je što je sve vidjela u četiri godine, koliko je radila za kralja popa na Neverlandu.

Tvrdi da je Michael u svoju spavaću sobu dovodio dječake i da je svjedočila potresnim scenama kada bi došla počistiti nered.

Danas 56-godišnja Adrian tvrdi da je skupljala njegovo i dječje rublje iz jacuzzija, kupaonica i posvuda po kući te da su djeca imanjem šetala gola. Navodno je našla vazelin i tampone pokraj Michaelova kreveta, a otkrila i kako je bio opsjednut s fotografijama sve te djece koja su ga posjećivala.

"Bilo je puno vazelina na Neverlandu, jako puno u Michaelovoj spavaćoj sobi. Nisam ga ništa ispitivala jer je on bio moj šef i bila sam tamo da obavljam svoj posao. U kući su postojale brojne tematske prostorije u kojima se družio s djecom, poput ružičaste, željezničke i vojničke sobe", izjavila je Adrian.

Dječaci su Michaela u većini slučajeva posjećivali vikendom, i onda je imala najviše posla što se čišćenja tiče.

"Michael je često imao posebne goste, puno puta su se dječaci kupali s njime u jacuzziju, razgolićeni. Držao bi ih za ruke i ljubio ih, a oni bi se pokušavali izboriti za njegovu naklonost i ljubav. Bilo je to jako čudno gledati", izjavila je.

Također tvrdi kako je vidjela knjige o masturbaciji u spavaćoj sobi, a Michael ju je jednom prilikom zamolio da fotografije golih beba postavi kao dekoracije. No najviše ju je uznemirila ogromna kolekcija videosnimaka nastalih tijekom 90-ih godina.

"Mislim da snimke prikazuju Michaela i dječake u neprikladnim situacijama, koje je želio sakriti jer bi zbog njih vjerojatno završio u zatvoru. Mislim da su to bile snimke sa scenama seksa", tvrdi Adrian.

No ona osobno nikad nije pogledala sadržaj spornih snimki, ali Michaleovo ponašanje i okolnosti natjerali su je da to vjeruje.

Ukazala je i na to da je Michael bio opsjednut snimanjem cijelog imanja te je imao pun ormar opreme za snimanje, kamera i baterija.

"Imao je puno punjača za baterije, kamere su uvijek bile na punjačima kako bi u svakom trenu bile spremne za korištenje", otkrila je.

Podsjećamo, Jordan Chandler bio je prvi dječak koji je 1993. godine optužio Michalea Jacksona za seksualno zlostavljanje, i to kao 13-godišnjak. Cijeli slučaj završio je nagodbom u iznosu od 20 milijuna dolara isplaćenih u gotovini.

Tema zlostavljanja otvorena je ponovno 2003. godine kada je 13-godišnji Gavin Arvizo, koji se oporavio od raka, također optužio Michaela za zlostavljanje. Njegove optužbe dovele su do Michaelova uhićenja, suđenja i konačne oslobađajuće presude 2005. godine.

"Michael je bio manipulator i bojao sam ga se. Nisam mu smjela postavljati nikakva pitanja. Nakon što je Jordan Chandler progovorio o tome što mu se dogodilo, Michael me pozvao i pitao me koliko i što sve znam. Na to sam mu odgovorila da ne znam što bih trebala odgovoriti na to pitanje. Mislim da je bio svjestan svega što sam vidjela i htio je provjeriti hoću li i ja progovoriti i jesam li mu odana. No bojala sam ga se", priznala je na kraju Adrian.

Michael je potrošio milijune dolara na najbolje odvjetnike, privatne detektive, sve to kako bi zaštitio svoju sliku u javnosti.

"Mislim da su svi koji su s njime bili u kontaktu uništeni, da su patili jer nešto s njim nije bilo u redu. I bio je pedofil. Ipak, da se sve saznalo na vrijeme i bilo otkriveno, možda bi neke stvari danas bile drugačije. Možda bi doista završio iza rešetaka, ali bi isto tako možda danas bio živ", zaključila je na kraju Adrian.