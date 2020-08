Krunoslav Kićo Slabinac bio je na ugradnji premosnica u KBC Zagreb.

Glazbenik Krunoslav Kićo Slabinac u 77. godini života nalazi se u induciranoj komi u intenzivnoj jedinici KBC Zagreb i život mu je ugrožen, rekao je izvor blizak legendarnom pjevaču.

Slabincu se zdravstveno stanje zakompliciralo nakon operacije srca u KBC Zagreb u kojoj mu je ugrađeno nekoliko premosnica. To je trebala biti rutinska operacija srca, a nakon nje je glazbenik morao na dvije operacije nakon toga koje su bile teške za njegov organizam, pa su ga liječnici stavili u induciranu komu.

O svemu je progovorio njegov dugogodišnji prijatelj Duško Lokin. "Svi smo očekivali za par dana da će izaći i da će biti sve dobro, a onda sam doznao od svojih prijatelja, od Ivana, njegovog sina, da situacija se ne odvija onako kako bi trebala. Danas sam doznao da je na respiratoru. Sad zašto, što, ja to ne znam. Ja mu šaljem svaki dan poruke, ali vidim da on to ne otvara", ispričao je emotivni Lokin za RTL.

Kićo je poznat po hitovima "Zbog jedne crne žene" i "Inati se Slavonijo", a ove godine je proslavio 50 godina karijere.