Kristina Mandarina vratila se u show "Farma More i Maslina" pa progovorila o estetskim zahvatima kojima se podvrgnula, a o kojima se već dugo šuška.

Kristina Penava, koja je poznatija kao Kristina Mandarina, prije ponovnog ulaska u show "Farma More i Maslina" posjetila je plastičnog kirurga.

Prodavačica agruma zbog toga je nosila flastere na obrvama, što je mnoge zaintrigiralo, a rane mora svakog dana dezinficirati i previjati. Dok je to radila jedno jutro, uhvatila ju je Maja Bajamić, koju je zanimalo što je sve Kristina korigirala, a i rane joj na prvu nisu djelovale najbezbolnije, no Kristina se branila da to sve izgleda puno gore nego što jest.

Dodala je da je samoj sebi privlačna i objasnila što je sve radila.

''Tu su mali fileri na usnama, mislim da je to sasvim normalno, i naravno operacija grudi, možda malo obrve, radila sam nedavno neki zahvat, to je malo zatezanje lica, ništa pretjerano. Trudim se izgledati što prirodnije'', istaknula je Mandarina koju je sudjelovanje u Farmi, kako sama kaže, jako promijenilo te je shvatila kako ljudi trebaju više cijeniti neke stvari koje im život pruža.

''Prvenstveno sam shvatila da se treba cijeniti mobitel više. Možda zvuči smiješno, ali to treba cijeniti'' otkrila je.

Inače, Kristina je bila estetskom zahvatu jer želi mačkaste oči.

Sredinom listopada pokazala je kako izgleda bez šminke i tada su se isticali flasteri na njezinim obrvama.

"Bez šminke, bez filtera, bez fotošopa", napisala je Kristina uz svoju fotografiju na Instagram storyju.

Bivša natjecateljica, koja je poznata kao Kristina Mandarina zbog prodaje agruma na štandu u Zagrebu, tako je pokazala da nema problema sa svojim izgledom te da se ne srami zbog zahvata koje je imala.

Najpoznatija prodavačica mandarina u Hrvatskoj imala je nekoliko teških trenutaka u ovogodišnjoj Farmi, ali nimalo ne žali zbog pojavljivanja u realityju.

"Drago mi je što sam sudjelovala u showu 'Farma' jer sam prije svega stekla nove radne navike, susrela se s raznim zadacima i ljudima različitih stavova i razmišljanja. Bilo je to nezaboravno i poučno iskustvo. Nije mi žao što sam ispala ni najmanje, nije mi ni bio cilj doći do kraja. Moj cilj bio je upoznati nove ljude i steći nova radna iskustva", ispričala je.

A nedavno je i pratitelje na Instagramu zaintrigirala fotografijom na kojoj nosi prsten. Naime, poznato je da je Kristina u vezi, a iako dečka još nije pokazala, sad se nagađa da se zaručila.

''Prsten ne znači ništa dok nisi s osobom koju voliš'', napisala je pored fotografije.

