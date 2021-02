Kristina Mandarina pozirala je za Instagram u majici ispod koje nije nosila grudnjak.

Nakon što se u kratkom roku proslavila kao prodavačica mandarina 22-godišnja Kristina Penava ne prestaje zaokupljati pažnju svojih obožavatelja, a pogotovo kada je riječ o društvenim mrežama gdje često objavljuje nove provokativne fotografije.

Takve su bile i one koje je među posljednjima objavila na Instagramu gdje ima više od 90 tisuća pratitelja, a na kojima pozira u narančastoj dolčeviti i zakopčana je do grla, no i više je nego očito da ispod nje ne nosi grudnjak.

Kristina je isključila opciju komentiranja svojih fotografija, ali tisuće i tisuće lajkova nije ni ovaj put nije izostalo. U posljednje vrijeme sve se više priča i o Kristininim promjenama na licu i estetskim zahvatima za koje se odlučila iako je ranije istaknula kako je sama sebi privlačna i da je napravila tek nekoliko manjih korekcija.

Popularna Kristina pojavila se i u posljednjoj sezoni showa "Farma More i Maslina" i to s flasterima na obrvama koje je morala nositi nakon jednog od zahvata, a otkrila je i kojim se sve zahvatima podvrgnula.

"Tu su mali fileri na usnama, mislim da je to sasvim normalno, i naravno operacija grudi, možda malo obrve. Radila sam nedavno neki zahvat, to je malo zatezanje lica, ništa pretjerano. Trudim se izgledati što prirodnije'', ispričala je tada.

Kristina je bila estetskom zahvatu jer želi mačkaste oči. Sredinom listopada pokazala je kako izgleda bez šminke i tada su se isticali flasteri na njezinim obrvama.