Jedna poznata kaže ''kada radiš ono što voliš, to je zapravo kao da niti jedan dan života zapravo nisi proveo radeći''. Kada se tome doda velika količina ljubavi i odricanja, a u ovom slučaju to je brend Royal Bride koji već 11 godina uspješno posluje na europskim i svjetskim tržištima, sve od Azerbajdžana do Kine. Zašto? Jer već godinama, osim samog imena, pruža nezaboravno iskustvo za ženu istančanog ukusa koja poželi za sebe jedan ovakav dizajnerski komad.

Ivana Bilić, poslovna žena, modna dizajnerica i vlasnica branda Royal Bride na svečanom je otvorenju svog novog salona kolekcijom za nadolazeću 2020. godinu oduševila brojne okupljene. Među velikim brojem uzvanika našle su se i neke poznate dame poput Antonije Stupar Jurkin, Andree Andrassy, Kristine Krepele, Tine Walme, Jelene Marinović, Dorin Zelenike i Lucije Lugomer, koje nisu skrivale oduševljenje viđenim.

Svaka vjenčanica i večernja haljina unikatna je i ručno rađena od najfinijih i najekskluzivnijih materijala. Dok je većina salona za vjenčanice orijentirana isključivo na prodaju, Royal Bride nemjerljivo vodi na tržištu upravo zbog proizvodnje. Čak više od 4500 zadovoljnih dama svoje sudbonosno „da“ izrekle su u vjenčanicama koje su nastale prema idejama i pod budnim okom Ivane Bilić, uz vrijedne i kreativne ruke Royal Bride tima.

Osim što je Royal Bride najveći salon na ovom dijelu Europe, njegov je interijer definitivno mjesto na kojem će se svaka buduća mladenka ili klijentica osjećati upravo onako kako zaslužuje. Prekrasan i vrijedan divljenja, prostor uređen do najsitnijeg detalja teško će koga ostaviti ravnodušnim.

Ulica kneza Mislava 9 u Zagrebu nova je "it" adresa za sve mladenke koje ne pristaju na kompromis.