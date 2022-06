Kristina Krepela otkrila je da su joj hakirali profil na Instagramu pa je morala napraviti novi, na kojem ju već prati već više od tisuću ljudi.

Naša glumica Kristina Krepela našla se na meti hakera na Instagramu zbog kojeg je izgubila svoj profil i morala je napraviti novi što joj nije nimalo lako sjelo, nakon čega se o svemu oglasila.

"Dogodilo se i meni ono što sam mislila da nikad neće. Zato nikad ne reci nikad. Jednim malim, paničnim potezom dozvolila sam čovjeku koji je izabrao zarađivati na tuđoj tuzi i na krađi tuđih uspomena, hakirati i izbrisati moj Instagram profil. U jednoj sekundi otišlo je pet i pol godina fotografija, objava i uspomena. Ode ljudima u jednoj sekundi i život, a kamoli ne profil na društvenoj mreži. No, dok smo živi i zdravi, možemo vratiti sve. Uspomene su ionako u mojem umu i u mojem srcu. Tamo ih nikada nitko izbrisati, ukrasti ili uništiti moći neće. Iako sam prije samo nepuna dva mjeseca pročitala objavu Ivane Paradžiković o identičnoj situaciji u kojoj se našla, podlegla sam paničnom stiskanju linka koji mi je rekao da se netko ulogirao u moj profil i ode sve. Javio se haker tražeći novac da bi mi vratio sve što je od mene ukrao, ali na ucjene kradljivaca uspomena ne pristajem. Sve sam brižno prijavila našim sjajnim dečkima uskokovog kibernetičkog odjela koji zaista daju sve od sebe da zlikovca i njemu slične pronađu. Tek u razgovoru s njima shvatila sam koliko je samo prevara i ružnih stvari u tim bespućima interneta i društvenih mreža. Tužno je to. Neki ljudi misle da nemaju u životu izbora osim zarađivati za život krađom, ucjenama i uništavanjem tuđih uspomena i života. No, i oni imaju izbora. A oni su izabrali upravo to. Meni u misli samo dolaze prijatelji mojih roditelja koji su za vrijeme rata skoro godinu dana živjeli kod nas. Upravo u toj jednoj sekundi ostali su bez svega u životu. Ali doslovno bez svega. Barem svega onoga materijalnoga. Ipak, imali su puno. Ostali su živi i zdravi i s vjerom, hrabrošću, upornošću i ljubavlju izgradili nakon rata sve iznova. Tako da…Nastavljam dalje ispočetka. Dragi svi, dobrodošli u moj novi virtualni svijet!", napisala je Kristina u podužoj objavi na novom profilu.

Kristina se inače u posljednje vrijeme našla u središtu pozornosti nakon što je uhvaćena u prisnoj šetnji s političarem Marinom Miletićem u Zagrebu, tijekom koje jedno drugo nisu ispuštali iz ruku.

Par svoju vezu za medije nije potvrdio, a neki su primijetili da si međusobno lajkaju objave vezane za kućne ljubimce te citate na temu ljubavi i duhovnosti.

Kristina je domaćoj javnosti poznata po ulozi u seriji "Ne daj se Nina", a pojavila se i u serijama "Igra prijestolja" i "Dig" te filmovima "Žena mušketir" i "Lov u Bosni".

Međutim, svoj ljubavni život glumica je uvijek pokušavala držati u tajnosti, no poznato je da je 2018. godine prekinula ljubavnu vezu sa snimateljem Goranom Legovićem, s kojim je bila 15 godina i o njezinu se ljubavnu životu nakon toga malo znalo.

Marin pozornost plijeni svojim osebujnim govorima u Saboru i izjavama, a u rujnu prošle godine je ostao bez supruge Danijele nakon što je ona, nažalost, izgubila borbu s teškom bolešću.