Kristina Kesovija imala je veliku želju napustiti Farmu jer joj je u zadnje vrijeme postalo dosadno i monotno. Želja joj se i ostvarila.

Želja za odlaskom kod Kristine ipak nije popustila te je odlučila napustiti show. Iako nije bila sigurna hoće li Maja održati svoju riječ i odabrati je za drugu duelisticu, Maja je to ipak učinila te je boravak na farmi za Kristinu završio. Za sebe kaže da na farmi nije glumila i da joj je u zadnje vrijeme postalo monotono i dosadno. Otkrila nam je tko od farmera najviše taktizira i što joj je smetalo kod drugih farmera, a za koga Kristina kaže da je labilna osoba, pročitajte u nastavku.

Ovaj tjedan definitivno si odlučila da želiš napustiti farmu jer si svoj cilj ispunila. Koji je točno tvoj cilj bio?

Kad sam ulazila znala sam da mi glavni cilj nije pobjeda nego preispitivanje same sebe i svojih mogućnosti. Sebe sam iznenadila pozitivno jer sam vidjela da lako odrađujem i radove i međuljudske odnose. Kako su moji ljudi s kojima sam ja bila ok sve više i više ispadali, počela me hvatati ta nostalgija i shvatila sam da sam ja svoj cilj napravila. U zadnje vrijeme mi je postalo, pogotovo kad je Roberto izašao, jako monotono i dosadno. Ne bi se budili i odlazili spavati sa smijehom. Sve se to nekako ugasilo.

Jesu li međuljudski odnosi bili najveći izazov na farmi?

Definitivno. Teško je uklopitI se s 18 različitih karaktera. Mislim ima nekih koji se jednostavno nisu uklopili otpočetka i to je to. Ja sam opet s većinom bila u korektnim odnosima i stvarno su mi dobri. Mislim da ću imati kasnije neka doživotna prijateljstva. Sve se može lako odraditi, ali ako ti ne paše okolina i osobe i kad ti je energija loša onda je sve teško.

Što ti je najviše smetalo kod farmera?

Nisam imala nešto da mi je previše smetalo. Eto jedino mi kod Edite i Saše nije bilo ok s njihove strane što su se tako odvojili od nas svih, stalno su bili izolirani od nas, a onda bi se bunili kad bi mi rekli da su se odvojili od nas. Mislim da opet nisi došao u neki ljubavni show. Tu si došao gdje je nas dosta i trebaš se uklopiti i komunicirati s drugim ljudima, a ne očekivati da će neko skakati oko tebe.

Kako komentiraš to što su se Maja i Matea priklonile drugom klanu?

Pa iznenadila sam se što su se sad pri kraju počele priklanjati drugom klanu, mada one stalno govore da su neutralne. Ali ne možeš biti neutralan kad ti paše, a biti s nekim klanom kad je u tvoju korist. U početku su bile s nama i vrlo dobro su se uklopile. Ali kako smo mi lagano počeli odlaziti kao da su se malo prepale jer su vidjele da je taj brod počeo tonuti i odmah su skočile na drugi klan. Mislim da Maja zapravo ni ne zna u kojem je timu. Ne volim iskreno tako labilne osobe. Ili jesi ili nisi.

Jesi li ti taktizirala da bi došla do svog cilja?

Svatko je imao neku svoju taktiku. Ja taktiku opravdavam ako je ona fer i poštena i ako nikoga neće usput povrijediti. Nekome je taktika zbližiti se sa što više ljudi. Ako ti netko ne paše, ne paše. Eto potrefilo se da je meni većina ljudi pasala i stvarno sam u dobrim odnosima s njima bila i nisam imala pretjeranih svađa. Lakše ti je kad imaš nekog uz sebe da dođeš do cilja. Do svoga cilja došla sam sama. Jednostavno sam htjela vidjeti koliko ja svojim trudom i radom mogu postići.

Tko je po tebi najviše taktizirao?

Pa svatko je imao neku svoju taktiku. Maja ima tu neku svoju taktiku, ali po meni to nije ok taktika. Malo jesi, malo nisi i na kraju ćeš završiti nigdje. Mislim da Štefica ima jako dobru taktiku jer se ona od samog početka jako dobro provlači. Ona je osoba koja baš nikad ništa neće reći u lice, ali će brontulati doslovce to u bradu. S Anom je bila super. Ana bi nešto rekla, a Štefica bi se okrenula i u bradu podrugljivo i sarkastično to komentirala. To sam vidjela svojim očima. Pitala sam Anu jel primjećuje to i rekla je da primjećuje. Opet mi nije jasno s Anine strane zašto i dalje komunicira s takvom osobom i druži se kad zna da je ta osoba ogovara.

Bi li sada nešto promijenila?

Da mogu vratiti vrijeme mislim da bi sve opet napravila isto. Nisam glumila, bila sam ono što jesam. Kad bi se naživcirala bi pokazala. Bila sam osoba koja bi svima rekla u lice. Ali opet nisam pretjerivala. Znam da je bilo ogovaranja i pričanja meni iza leđa, ali to me ne brine.