Kristina Kesovija vodi jedan posve novi život.

Kristina Kesovija bila je sudionica ovogodišnje Farme. Svakodnevno je gledatelje uveseljavala različitim zadacima, zgodama i nezgodama na najpoznatijem imanju u Hrvatskoj, a sada vodi posve drugačiji život.

Naime Kristina je pokrenula vlastiti biznis i ima pune ruke posla.

'Imam salon ljepote, ali nije vam to klasični salon. To je salon za ukrašavanje obrva i trepavica. Kod mene se ne treba naručivati. To vam je onaj salon s nogu, kao što imate za pranje kose. Dođete, sjednete i za desetak minuta ste gotovi. Sve radim koncem, to je nova tehnika i žene je obožavaju. Salon sam otvorila u Splitu u jednom trgovačkom centru. Imam dosta posla, a priznajem da mi i prepoznatljivost s Farme pomaže. Često me žene prepoznaju pa se raspituju o životu na Farmi'', otkriva nam Kristina koju uskoro očekuje i nova uloga, ona majke.

''Tako je, trudna sam. Početkom iduće godine bih trebala roditi i čekamo dječaka. Ime još nismo odabrali, ali smo kupili robicu, krevetić… Još nam samo neke sitnice trebaju. Ali to vam nije sve. Ja sam vam se udala prije tjedan dana. Sa suprugom Tonijem bila sam sedam godina u vezi i sada smo je okrunili brakom'', kazala nam je Kristina kojoj se život okrenuo za 360 stupnjeva.