Kristina Deranja je istaknula da je naziv brenda 3P jednostavan, a na njega je utjecala Dalmacija.

Zanimljiv brend torbi 3P, koji spaja održivost i modu, nedavno je predstavljen na Instagramu i privukao je pozornost, a iza njega stoji Kristina Deranja.

Mnoge je zaintrigirao upravo naziv 3P, a PR menadžerica i novinarka Kristina, koja je oduvijek ljubiteljica mode, objasnila je što znači. "Naziv 3p je vrlo jednostavan. Ponediljak, promaja i pegula su kao tri smrtne kazne hrvatskog čovjeka. Odrasla sam u Zagrebu, no utjecaj Dalmacije sam osjetila od malih nogu kroz društvo. Koliko god se činili dislocirani, ovi pojmovi su zaživjeli kao dio neformalnog govora. Kada Dalmatinac kaže 'pomalo', to je univerzalno prihvaćen hrvatski termin. Promaju i ponediljak ne moramo posebno objašnjavati, dok je pegula 'bad luck'. Ono što želite izbjeći u životu, ali je ironičan i zabavan natpis na torbi. Bolje imati 'pegulu' na torbi nego u životu! Brend ima lokalnu vrijednost, no to vas ne sprječava da ispišete stihove nekog hita Taylor Swift ili Kanyea Westa. Tekstovi se izrađuju u pet različitih fontova, kao i citati, dok se s kupcima dogovara oko zamišljene grafike ili kombinacije grafike i teksta”, ispričala je.

PR menadžerica je brend pokrenula početkom ovog mjeseca, iako je ideju dobila nešto ranije. "Sjetila sam se toga kroz razgovore s prijateljima kojima je dosadilo nositi i kupovati platnene vreće koje se unište nakon nekoliko pranja", rekla je Deranja.

Otkrila je i zašto je odlučila pokrenuti nešto svoje baš u ovom trenutku. "Zahvaćeni pandemijom i novonastalom situacijom počeli smo znatno više promišljati u budućnosti nadolazećih generacija i nas samih. Jednokratna plastika mora izaći iz globalnog opticaja i moramo se usmjeriti na održivost. Doći do krajnjih korisnika koji promišljaju isto tako nije jednostavno, a najlakši put je kroz prezentaciju proizvoda koji zadovoljavaju više funkcija – ekološku, funkcionalnu i estetsku. Uz personalizaciju, dobijete proizvod koji vrijedi više, dodatak koji nosi poruku i ima veći značaj od nekog generičnog natpisa. Ideje koje uključuju zdravu dozu crnog humora su uvijek dobrodošle!", pojasnila je.

Zasad Kristina ima u ponudi platnene vreće i torbe s pletenim nastavcima, a izrađene su od stopostotnog indijskog platna. Plan je da svaka osoba može nositi ovaj modni dodatak više od nekoliko sezona i Zagrepčanki je usto važna i ekološka osviještenost, odnosna njezina je poruka: "reduce, reuse, recycle" ("smanji, ponovno upotrijebi, recikliraj").

Kristina je istaknula da platnene vreće ne ovise o sezoni dok torbe s pletenim nastavcima su svojevrsna oda ljetu pa su dio limitirane međusezonske kolekcije i bit će dostupne tek sezonski. Mlada osnivačica brenda 3P ima u planu i ruksake koje će kreirati prema željama kupaca.

Što se tiče cijena, vreće bez personalizacije su 50 kuna, personalizirane vreće su 89 kuna. Torba bez personaliziranog natpisa je 150 kuna, dok je personalizirana 189 kuna. Cijene vreća s vezenim inicijalima su 59 kuna.

Za sve informacije Kristini se možete javiti na Instagram profilu njezinog brenda 3P.