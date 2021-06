Kristina Bralo pozirala je u društvu Mateja Cvitanovića koji je 2013. osvojio titlulu Mistera turizma, a glumio je i u spotu za pjesmu "Maskara" grupe Magazin s Andreom Šušnjarom.

Bivša Kraljica Hrvatske Kristina Bralo (28) nakon šuškanja o zarukama s 25 godina starijim Davorom Šukerom i njihova prekida prije nekoliko mjeseci, kako se čini, ponovno ljubi.

Kristina, koja se bavi i pjevanjem, objavila je nekoliko snimki na Instagram storyjima s ljetovanja na Hvaru i pozirala u zagrljaju Mateja Cvitanovića (27). Riječ je o Splićaninu koji je 2013. osvojio titulu Mistera turizma.

Na snimci, koju je Bralo objavila, Matej je pokazao svoj isklesani torzo u kupaćim hlačama. Oboje su bili dobro rasploženi i smješkali se.

Cvitanović se nekad borio nogometom, a svojedobno je otkrio da formu održava košarkom. "U sportu sam cijeli život, trenirao sam nogomet, a posljednjih deset godina košarku. Fizički izgled mi je dosta bitan zbog mene samog, ali je bitan i za svijet mode. Mislim da mi je sport dao idealne fizičke predispozicije za bavljenje modom, ali je izgradio i moj karakter. Smatram da je karakter taj koji te izdvaja od drugih, on je taj koji igra glavnu ulogu", rekao je 2017. za Dalmatinski portal.

U manekenstvu se našao neočekivano. "Manekenstvom sam se počeo baviti prije šest godina sasvim slučajno. Bilo je ljeto, kupao sam se na splitskoj plaži Žnjan i jedna gospođa mi je prišla i pitala me jesam li se ikada bavio manekenstvom. Tada nisam ni mogao pomisliti da ću se time baviti, no činilo mi se zanimljivim kada me pitala želim li nositi na jednoj reviji njezinu kolekciju. Pristao sam i nisam požalio, a nakon toga stvari su se same odvijale u dobrom smjer", ispričao je Matej koji je na svjetskom izboru osvojio visoko peto mjesto.

Splićanin je završio sportski menadžment, a našao se i u spotu grupe Magazin za pjesmu "Maskara". Utjelovio je prijatelja s povlasticama pjevačice Andree Šušnjare.

Inače, u studenom prošle godine se počelo šuškati da se Bralo zaručila za Šukera nakon što je objavila na Instagram storyju prsten za koji se počelo pričati da je zaručnički. Sredinom ožujka su njihovi zajednički prijatelji potvrdili da se par razišao i to tri mjeseca ranije.