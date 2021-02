Jedna od najpopularnijih američkih televizijskih ličnosti Kristin Cavallari snimljena je u gornjem dijelu bikinija i to dok je obavljala neke poslove u gradu, daleko od plaže ili bazena.

Prošlo je gotovo već godinu dana od razvoda popularnog igrača NFL-a Jayja Cutlera i američke reality zvijezda Kristin Cavallari, a čini se kako ona od tada proživljava svoju drugu mladost.

Iako 34-godišnja Kristin ove godine nije bila u središtu pozornosti uoči spekatularnog Super Bowla kao supruga NFL igrača, pobrinula se da dospije u medijske stupce. Naime, popularna plavuša snimljena je dok je obavljala neke poslove u Zapadnom Hollywoodu i to u zanimljivoj kombinaciji koja je uključivala bijele hlače, gornji dio badića s trokutićima i preko toga tek lagani kardigan s velikim otvorom na dekolteu.

Kristin je nedavno uhvaćena na odmoru u Cabu San Lucasu i to s komičarem Jeffom Dyeom, a njihove su vruće fotografije ,na kojima su snimljeni u trenutku razmjenjivanja nježnosti pokraj bazena, obišle svijet.

Brakorazvodni proces Kristin i Jaya još uvijek nije službeno završio, a zahtjev je predala ona i to nakon što je navodno prekinula svoj reality show kako bi spriječila da se razvrgavanje braka prenosi na malim ekranima. Njihovi problemi bili su prikazani u nekoliko epizoda, ali svi su mislila da su nesuglasice i neslaganja iza njih. Par ima 7-godišnjeg sina Camdena, 5-godišnjeg sina Jaxona i 4-godišnju kći Taylor.

U rujnu prošle godine progovorila je o njihovu razvodu za magazin People i otkrila što je dovelo do njega.

"To se nije dogodilo preko noći. Godinama smo se jako trudili i bila je to najteža odluka koju sam donijela. I dalje mi je jako stalo do njega i razgovaramo gotovo svaki dan", bila je tada izjavila.