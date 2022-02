Kristijan Kiki Rahimovski na Instagramu se prisjetio pokojnog oca Akija snimkom koja je mnogima izmamila suze na oči.

Sin pokojnog Akija Rahimovskog, Kristijan Kiki Rahimovski, neutješan je zbog očeve smrti.

Sada ga se još jednom prisjetio na Instagramu dirljivom privatnom snimkom koja je mnogim njegovim pratiteljima izmamila suze na oči.

"Volite i ljubite svoje roditelje, bez obzira na sve. Tata i ja, samo ljubav ništa više", napisao je u opisu videa u kojem skupa sjede za stolom, a Aki ga grli i ljubi.

"To je ljubav", "Dirljivo", "Zagrljaj koji puno govori", "Idu mi suze", "Predivna emocija", nizali su se komentari ispod objave uz brojne tužne smjaliće, a video broji preko 10 tisuća pregleda.

Kiki je nakon očeve smrti posjetio njegovo rodno Skoplje i za makedonske medije progovorio o odnosu s ocem koji nije uvijek bio najbolji, ali su ga zadnjih godina izgladili.

"Tata i ja nismo imali klasičan odnos oca i sina zbog koncerata. Ja sam svirao, on je svirao... Nismo imali klasičan odnos da se svaki dan čujemo i to. Imali smo nekih trzavica zbog toga, meni je bilo jako teško shvatiti u to vrijeme, još dok je bila Jugoslavija, kako možeš vidjeti tatu na TV-u... Ali kako sam se počeo baviti muzikom, i ja sam počeo raditi greške kao tata. Shvatiš da to nije tako lako. Mi smo zadnjih godina izgradili divan odnos, povezali se... Mediji su potencirali te neke stvari, ali ne moraju ljudi sve znati. Želim da svi znaju da smo se jako voljeli. On se nije htio miješati u moju muziku, a ni ja u njegovu" kazao je Kiki u emisiji Backstage Macedonia.

Održao je i dirljiv govor na očevoj komemoraciji tijekom kojeg nije mogao suzdržati emocije, a posvetio mu je i još nekoliko objava na društvenim mrežama.

Podsjetimo, Aki Rahimovski iznenada je preminuo 22. siječnja u 67. godini, a iza sebe je, osim sina Kristijana, ostavio i kćeri Edinu i Barbaru, te neutješne kolege iz benda Parni valjak i brojne obožavatelje.

