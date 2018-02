Kristijan Curavić progovorio je o teškom životnom razdoblju.

Kristijan Curavić bio je najpoznatiji ronilac u Hrvatskoj. Njegova ljubav s Nikolinom Pišek izgledala je bajkovito, no onda je sve stalo. Kike je bankrotirao, poslovi su propali, a ljubav se rasprsnula u tisuće komada.

Danas, nakon puno godina, Kristijan je progovorio o svim nedaćama koje su ga zadesile. Sve je krenulo s projektom odlaska na Antarktiku gdje se trebao dogoditi ''Zaron na Južnom polu''. Tada je propalo 500 000 kuna. Od engleskog veleposlanika je dobio ideju da se obrati Fondu za zaštitu okoliša i proširi akciju čišćenja Jadrana od smeća. Tadašnji čelnik fonda Vinko Mladineo javio mu je da je odobren godišnji budžet od 1,6 milijuna kuna.

Nakon toga Curavić kupuje brodove, ronilačku opremu, diže kredite…

''I sada mi je muka kad se toga sjetim. U mom automobilu sjedi Nikolina, moja tadašnja cura koju vodim na gažu u Beograd, mislim da je tada vodila "Operaciju trijumf". Bio sam na semaforu i zvoni telefon, točno tri dana prije potpisivanja ugovora. Javljam se, kada ono s druge strane Vinko Mladineo i kaže mi: Slušaj, dogodio se rebalans proračuna, otpao je onaj tvoj projekt. Mrak na oči! Kako, šta..., pa uzeo sam opremu, zaposlio ljude, kupio brodove, stavio hipoteku na kuću... Vinko ponavlja: Nema za tebe novaca. I onda mi se samo roje misli, netko ukrade stotine milijuna i slobodan je, a ja sam htio tu siću i učiniti nešto dobro, to sve dokumentirati, i ne daju mi. O živote'', kazao je Kristijan za Slobodnu Dalmaciju.

''Sve se srušilo. Nisam se mogao vratiti u prošlost i otkazati kredit, nisam mogao skinuti hipoteku s kuće, nisam mogao prodati brodove za cijenu po kojoj sam ih kupio... I onda je došla prva rata kredita, pa druga, a ja nisam imao od čega vraćati. Eto, to je bila moja propast. S kojom su se neki naslađivali, kao da su jedva čekali da propadnem'', objašnjava Curavić.

Kristijan je tada bio praćen medijskim naslovima kako je propao, što mu je dodatno stvaralo teret. Njegova je kuća tada otišla na ''bubanj''. ''Spasilo me što je prije svega ovoga podijeljena između mene i majke, dakle nije se mogla prodati na dražbi, dvije su čestice i nitko je nije htio kupiti. Nekoliko puta su je prodavali, ali i to je golem stres, samo čekaš da ti netko uzme kuću u kojoj ti leži bolesna majka. Baš velika sreća u nesreći, jer smo mogli završiti na cesti. Majku mi je u to vrijeme uhvatila zloćudna bolest, imala je tri operacije. Nakon što su mi htjeli prodati kuću, na red je došlo i auto: policija me nasred ulice, po nalogu banke, izbacila iz auta. Kad smo već kod banke, kredit mi je sa 600 tisuća kuna skočio na 1,5 milijuna, pa smo tužili banku i opet su vratili na 600 tisuća'', prepričava Curavić koji je s tim stresom morao živjeti nekoliko godina.

Tadašnja cura Nikolina govorila mu je daode u Norvešku raditi kao ronilac no Kike se i dalje nadao da će njegovi projekti zaživjeti.

''Nikolina je jedna od najlojalnijih osoba koje sam upoznao. Ne čujemo se više, ali pamtim je samo po dobru. Ona mi je rekla, molim te idi u Norvešku, počeo si loše utjecat' na mene i moje dijete radi te tvoje upornosti i guranja projekta koji u Hrvatskoj očito ne žele. Shvatio sam da govori istinu i da i nju povlačim u ponor. Bila je uvijek uz mene, ali baš zbog toga morao sam je napustiti i dati joj šansu da živi. Eto, tako sam izgubio i ljubav svog života. Nisam je ostavio zato što je nisam volio, naprotiv, ostavio sam je jer sam je previše volio, mogu reći da je ona bila ona prava. Mediji je krivo predstavljaju, ona je jako inteligentna, dobra i lojalna. Ali nažalost vrijeme je bilo krivo i razišli smo se'', ispričao je Curavić tužnu priču za Slobodnu Dalmaciju.

Kristijan nakon svih tih problema prodaje ronilačku opremu te se počinje baviti boksom što neki pokušavaju iskoristiti. ''Povremeno sam se za svoj gušt bavio boksom, i u to najgore vrijeme neimaštine došli su mi neki ljudi iz Zagreba i ponudili 20 tisuća kuna ako potpišem da ću se boriti na MMA turniru, ali nisu mi htjeli reći ime borca s kojim bih ušao u ring. Znali su da mi trebaju novci i tako su me imali u šaci. Potpisao sam, dali su mi 20.000 kuna koje sam odmah proslijedio dalje. Htjeli su od mene napravit' sprdnju, jedva su čekali turnir i samo su zamišljali prizor mog premlaćivanja i rulje koja se veseli mojoj krvi u ringu. Eto, takvi su ljudi, kada si na dnu oni te i dalje šutaju, malo je onih koji će ti pružiti ruku.

Na kraju svega pomogla su mu dva stranca. '' Palo mi je na pamet da dođem do broja Bernieja Ecclestonea. Luda ideja, a? Nisam imao prebijene pare u džepu, a htio sam razgovarati o svojim planovima s jednim od najbogatijih ljudi na svijetu. Međutim, nisam uspio doći do njegova broja, nego mi je Nikolina preko svojih veza nabavila broj Slavice Ecclestone. I onda sam se sedam dana pripremao kako da joj uletim. Htio sam je šarmirati i ostaviti dobar dojam i predstaviti se kao čovjek koji će spasiti svijet, a sve kako bi me spojila s Berniejem'', govori Kike kojem je Bernie na kraju pomogao zajedno s princom Albertom od Monaca.

''Konačno se izvlačim iz jada u koji sam bio upao, zadovoljan sam i puno sam naučio. Danas sam predsjednik Ocean Alliance saveza koji će biti centralno mjesto čišćenja podmorja. Ne želim se naslikavati i hvaliti se, sada samo želim raditi i ostvarivati projekte'', kazao je Curavić čija je majka, nakon treće operacije, danas bolje.