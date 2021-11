Kristen Stewart je od 2019. godine u vezi s Dylan Meyer, a djevojke su se sada zaručile.

Holivudska glumica Kristen Stewart (31) se zaručila!

Nakon dvije godine veze pred nju je kleknula scenaristica Dylan Meyer, a glumica se zarukama pohvalila sama.

"Udajemo se, zbilja ćemo to napraviti! Nadala sam se da će me ona zaprositi, a to je i napravila", ispričala Kristen je u radijskoj emisiji The Howard Stern Show, a fotografi su ih nakon toga snimili kako se u New Yorku drže za ruke.

Kristen i Dylan u vezi su od kolovoza 2019. godine, a da su zajedno objavile su nakon što su viđene kako se ljube u New Yorku.

Kristen je poznata po burnom ljubavnom životu i čestom mijenjaju partnera i partnerica. Bila je u višegodišnjoj vezi s miljenikom ženske publike, glumcem Robertom Pattinsonom, kojeg je upoznala na setu franšize "Sumrak", a nakon toga je javnost saznala za njezinu vezu s oženjenim muškarcem, redateljem Rupertom Sandersom.

Nakon razočaranja i javnog sramoćenja s muškarcima, Kristen se okrenula pripadnicama nježnijeg spola i javno priznala da u životu želi sve probati, a prije Dylan je dvije godine bila u vezi s manekenkom Stellom Maxwell.

Inale, Kristen je ove godine utjelovila pokojnu princezu Dianu u novom biografskom filmu "Spencer".

Film je režirao Pablo Larrain, a radnja se odvija tijekom posljednjih dana braka Diane i Charlesa. Iako film još nije stigao u kina, Kristen je već dobila brojne pohvale to na račun neodoljive sličnosti s princezom.