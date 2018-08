Cure su navodno na prvi spoj izašle u svibnju 2016. godine.

Čini se kako je njihova ljubav sve jača.

Radi se o holivudskoj glumici Kristen Stewart i njezinoj djevojci, manekenki i Victoria's Secret anđelici Stelli Maxwell.

Kristen Stewart Stella Maxwell (Foto: Profimedia)

S obzirom na to da obje skrivaju privatni život kao zmija noge, nitko ne zna sa sigurnošću kada su se počele viđati, no tračevi kažu da su prvi spoj imale nakon slavne Met Gale 2016. godine te su od tada nerazdvojne.

Kristen Stewart, Robert Pattinson (Foto: Profimedia)

Stella je prije Kristen kratko vrijeme ljubila pjevačicu Miley Cyrus, dok je Kristen bila u višegodišnjoj vezi s glumcem Robertom Pattinsonom, no od prekida ljubovala je samo sa ženama.

Stella Maxwell Miley Cyrus (Foto: Profimedia)

Duo živi na relaciji Los Angeles-New York gdje obje imaju nekretnine te se trude uvijek pronaći vremena za svoju vezu, unatoč brojnim poslovnim obavezama. Tako se često mogu vidjeti na romantičnim spojevima, a na posljednjem su bile upravo u Los Angelesu gdje su u casual izdanjima viđene pri izlasku iz jednog restorana, držeći se za ruke.

Kristen Stewart Stella Maxwell (Foto: Profimedia)

Kad god može, plavokosa Stella prati Kristen na raznim događanjima, no glumicu nikada nismo vidjeli u prvom redu Victoria's Secret showa, no to može biti i zato što cure ne žele privlačiti previše pozornosti, posebno ne na takvim događanjima koje poznati brend čeka čitavu godinu.

A post shared by Stella! (@stellamaxwell) on Jul 30, 2018 at 3:09pm PDT

A post shared by Stella! (@stellamaxwell) on Aug 12, 2018 at 12:55pm PDT

A čini se kako ljubav cvjeta!