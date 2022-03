Kristen Stewart i Dylan Meyer plijenile su pažnju na crvenom tepihu nagrada Critics Choice Awards 2022.

Holivudska glumica Kristen Stewart blistala je na crvenom tepihu na dodjeli nagrada Critics Choice Awards 2022., a od nje se nije odvajala njezina zaručnica Dylan Meyer, koja je s njom čak uskladila i odjevnu kombinaciju.

31-godišnja Kristen za taj je događaj odjenula svjetlucavu haljinu dizajnerskog dvojca Dolce & Gabbana boje šampanjca, a sve je upotpunila glamuroznom frizurom s kakvom je već dugo nismo vidjeli. Dylan je pak nosila bijelo satensko odijelo koje se savršeno nadopunjavalo s Kristeninom haljinom. Dame su se zajedno pojavile na crvenom tepihu, gdje su se grlile i pozirale izmjenjujući nježnosti pred okupljenim fotografima.

Kristen i Dylan u vezi su od 2019. godine, a zaručile su se krajem prošle godine.

"Udajemo se, zbilja ćemo to napraviti! Nadala sam se da će me ona zaprositi, a to je i napravila", ispričala Kristen je u radijskoj emisiji The Howard Stern Show, a fotografi su ih nakon toga snimili kako se u New Yorku drže za ruke.

Kristen je poznata po burnom ljubavnom životu i čestom mijenjanju partnera i partnerica. Bila je u višegodišnjoj vezi s miljenikom ženske publike, glumcem Robertom Pattinsonom, kojeg je upoznala na setu franšize "Sumrak", a nakon toga je javnost saznala za njezinu vezu s oženjenim muškarcem, redateljem Rupertom Sandersom.

Nakon razočaranja i javnog sramoćenja s muškarcima Kristen se okrenula pripadnicama nježnijeg spola i javno priznala da u životu želi sve probati, a prije Dylan je dvije godine bila u vezi s manekenkom Stellom Maxwell.

Kristen je još prošle godine izbjegavala pokazivati svoju ženstvenu stranu, pa smo je viđali u neuglednim, ponekad i neurednim kombinacijama. Nosila je široku odjeću, kosu šišala na kratko, bila je bez šminke na licu i činilo se da je skroz odustala od sređivanja, no izgleda da se predomislila i odlučila ponovno pokazati svoju ženstvenu stranu.

Nives već otvorila sezonu sunčanja na svojoj terasi, a jedan dio badića je preskočila: "Blago susjedima!" +36

Možete li vjerovati da ova žena ima 68 godina? Proslavila se u 70-ima, a još ne želi u mirovinu i svojim izgledom izaziva nevjericu! +31