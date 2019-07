Šuška se da kraljica Elizabeta neće prisustvovati subotnjem krštenju sina Meghan Markle i princa Harrya, Archieja.

Britanski tabloidi raspisali su se o iznenađujućoj glasini koja bi mogla dodatno potaknuti govorkanja o zahlađenju odnosa kraljevske obitelji prema Meghan i Harryju. Naime, navodno kraljica Elizabeta II. neće prisustvovati subotnjem krštenju malenog Archieja.

Harry, Meghan i njegovi kumovi željeli su Archieja krstiti već u petak, no kraljica i princ Charles dali su do znanja kako to nije opcija jer su oni zauzeti, a plan im nije na vrijeme javljen.

Tako je datum krštenja pomaknut s petka na subotu kako bi djed Charles mogao prisustvovati ceremoniji.

Zbog pretrpanog rasporeda i loše organizacije Harry i Meghan, koji su odlučili privatno krštenje svog sina održati na datum koji njima odgovara, kraljica Elizabeta, prabaka malenog Archieja neće doći na njegovo krštenje.

Kraljica je umjesto krštenja odabrala otputovati u Škotsku sa svojim suprugom princem Philipom kako bi pogledala njihove nove konjiće koji su se oždrijebili ove godine.

Nije poznato kako su Meghan i Harry reagirali kada su saznali da kraljica neće doći na veliki dan njihova sina. Krštenje bi se trebalo održati u dvorcu Windsor te biti privatno, pa javnost neće imati pristup fotografijama sve dok slavni par tako ne odluči.

Mnogi članovi osoblja Buckinghamske palače ostali su iznenađeni tom situacijom te smatraju kako su vojvoda i vojvotkinja od Sussexa mogli bolje organizirati krštenje svog sina.

"Trebali su se više prilagoditi kraljici, znali su da treba ići u Škotsku. Očekivati da će se ona prilagođavati drugima nije pristojno. U redu je da žele raditi stvari na netradicionalan način, ali ipak trebaju imati obzira", rekao je izvor blizak dvoru.