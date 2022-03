Kraljica Elizabeta više se neće vraćati u Buckinghamsku palaču, a ondje će živjeti princ Charles i njegova supruga.

Nakon što je posljednje dvije godine provela u Windsoru, kraljica Elizabeta je odlučila da će joj to postati stalni dom. Britanski mediji javljaju kako se čelnica britanske monarhije više neće vratiti u Buckinghamsku palaču u Londonu.

To ujedno znači da će Buckinghamska palača postati stalni dom princa Charlesa i njegove supruge Camille Parker Bowles. Charles je često pričao kako mu je kuća Clarence udoban dom, no nedavno je komentirao kako se slaže s time da Buckinghamska palača bude glavno sjedište britanske kraljevske obitelji. Obzirom na činjenicu da je upravo on nasljednik krune, logičan je slijed da će ondje živjeti sa svojom suprugom.

Buckinghamska palača je inače službeno sjedište britanske kraljevske obitelji još od 1873. godine. Kraljica je potvrdila da će u London dolaziti zbog svojih službenih dužnosti, a navodno u palači nije prespavala niti jednom u posljednje dvije godine.

95-godišnja kraljica i njezin pokojni suprug princ Philip u Windsoru su proveli posljednje zajedničke trenutke, a nije tajna da Elizabeta II. to mjesto jako voli. Izvori bliski kraljevskoj obitelji ne čude se njezinoj odluci upravo zbog tih detalja.

Buckinghamska palača koja inače ima čak 775 prostorija trenutačno se renovira, a radovi će kraljevsku obitelj stajati čak 369 milijuna funti. Renovacija bi trebala trajati sve do 2027. godine.

