Kraljicu Elizabetu fotografi su snimili prvi put u javnosti od smrti princa Philipa, a uoči sprovoda objavila je jednu od najdražih fotki s princom Philipom.

Uoči sprovoda princa Philipa, Buckinghamska palača je na zahtjev kraljice Elizabete na službenim stranicama objavila fotografiju koja odiše srećom. Na fotki koja je snimljena blizu Balmorala u Škotskoj poziraju kraljica i princ Philip, a radi se o lokaciji koju su oboje obožavali posjećivati.

Upravo ondje proveli su brojne sretne trenutke zajedničkog života te su se tamo redovito i vraćali. Fotografija koju je kraljevska obitelj objavila snimljena je 2003. godine, a fotkala ih je grofica od Wessexa tijekom ljetnih obiteljskih praznika. Radi se o slici koja je posebno draga čelnici britanske monarhije.

The Queen wishes to share this private photograph taken with The Duke of Edinburgh at the top of the Coyles of Muick, Scotland in 2003.



📷Photograph by The Countess of Wessex. pic.twitter.com/CE030Ux0UB