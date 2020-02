Peter Phillips i njegova supruga Autumn Kelly su još prošlog ljeta rekli kraljici da se planiraju razvesti, a ona ih je molila da ne žure sa svojom odlukom.

Brak Petera Phillipsa (42), omiljenog unuka kraljice Elizabete II. (93) i menadžment konzultantice Autumn Kelly (41) činio se savršen na početku, a javnost je govorila da funkcionira jer su čista suprotnost. Zgodan i samopouzdan Phillips je postao popularan među Britancima kojima nije smetalo što se ženi frizerkinom kćeri iz Kanade.

Autumn potječe iz radničke klase iz Montreala, a jedan joj je brat krovopokrivač dok je drugi kuhar. Isplivala je i informacija kako je njezin ujak vodio striptiz klub. No to nije utjecalo na odnos Petera i Autumn, koji imaju kćeri Savanna (9) i Islu (7), a vijest o njihovom razvodu je šokirala i rastužila kraljicu kao i ostatak obitelji te javnost.

Uskoro bivši supružnici su u zajedničkoj izjavi opisali svoju rastavu kao tužnu, ali prijateljsku. Dodali su kako je to najbolji potez zbog njihovih kćeri i nastavka prijateljstva. Objasnili su kako će imati zajedničko skrbništvo nad Savannom i Islom, a opovrgnuli su da je razlog razvoda Autumnina želja da se vrati u rodnu Kanadu. Naime, ranije su procurile informacije da je na nju utjecala odluka Harryja i Meghan o odlasku iz Velike Britanije. No to je netočno jer su se Peter i Autumn odlučili razdvojiti prije toga.

Kako pišu britanski mediji, supružnici su kraljici rekli da se planiraju razvesti još prošlog ljeta kada su ju posjetili u Balmoralu. Istu vijest su priopćili i svojim roditeljima. Kraljica je molila Petera i miljenicu Autumn da ne žure s razvodom, no oni nisu promijenili svoju odluku.