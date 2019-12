Kraljica Elizabeta II. ostat će na tronu do daljnjega iako se posljednjih mjeseci šuškalo o tome da će abdicirati u korist svog sina, princa Charlesa.

Posljednjih se mjeseci počelo govorkati kako će kraljica Elizabeta II. uskoro otići u mirovinu i tron predati svom najstarijem sinu, princu Charlesu. Naime, mnogi smatraju kako je kraljica provela dovoljan broj godina na prijestolju te bi pod starije dane mogla lagodnije uživati u životu da ne mora obnašati dužnosti kraljice. Ipak, čini se kako od svega toga - neće biti ništa.

Iako se u britanskim medijima stalno piše o kraljevskoj obitelji, reakcije sa samog dvora vrlo su rijetke. Ipak, čini se kako je obitelj u ovom slučaju odlučila reagirati i sasijeći sve takve priče u korijenu.

Naime, Buckinghamska palača pojasnila je kako Kraljica ima mnoge ovlasti i privilegije, no službeno umirovljenje za nju nije moguće bez popriličnih političkih komplikacija, tako da će ostati na prijestolju do daljnjega. 93-godišnja Elizabeta potvrdila je svoju namjeru da će ostati na funkciji do kraja svog života, a njezin će se 71-godišnji sin Charles ipak morati još malo strpjeti prije no što mu pripadne kruna.

Glasnogovornik Clarence Housea, službene rezidencije princa Charlesa, otkrio je za magazin People da ne postoje nikakvi planovi prema kojima bi se hijerarhija na kraljevskom dvoru promijenila.

Do govorkanja o abdikaciji došlo je nakon što je kraljevski dvor uzdrmao pedofilski skandal princa Andrewa. Naime, palača je mlađeg brata princa Charlesa razriješila svih njegovih dužnosti, a vjeruje se kako mu princ William i Charles nikada niti neće vratiti njegove brojne zaklade, dužnosti i titule.

Upravo su William i Charles bili savjetnici Kraljici u toj velikoj obiteljskoj krizi kakva već dugo nije viđena na kraljevskom dvoru, pa se počelo pretpostavljati kako njihov utjecaj na staru Kraljicu sve više jača te da bi ona u jednom trenutku mogla cijelu stvar vođenja monarhije prepustiti prijestolonasljedniku Charlesu.

Uz to, glasnogovornik Clarence House naglasio je da odbacuje mogućnost ne samo abdikacije, već i prenošenja kraljevskih dužnosti s Kraljice na Charlesa. To bi značilo da Charles obavlja obveze Kraljice u njezino ime, no kako stvari stoje - ni to se neće dogoditi.

Posljednji takav zabilježeni slučaj dogodio se za vrijeme vladavine Georgea III. koji je predao dužnosti svome sinu, Georgeu IV., koji je onda djelovao kao njegov predstavniku u razdoblju od 1811. do 1820. godine.

Podsjetimo, kraljica Elizabeta II. najstarija kraljica koju je Britanija ikada imala, a uz to je njezina vladavina i najduža od svih monarha u povijesti te zemlje.