Kraljica Elizabeta i princ Philip uskoro će proslaviti 73. godišnjicu braka, a kraljevski par koji je na neko vrijeme bio razdvojen vratio se u dvorac Windsor.

Buckinghamska palača je u ponedjeljak potvrdila kako su se kraljica Elizabeta II. i princ Philip vratili u dvorac Windsor nakon što su otišli iz Sandringhama uoči drugog lockdowna koji Veliku Britaniju očekuje ovoga tjedna.

Kraljevski par je bio razdvojen na mjesec dana, još otkako se 94-godišnja kraljica vratila u Windsor kako bi nastavila svoju kraljevsku dužnost. Philip je u međuvremenu ostao u Sandringhamu, gdje ga je proteklog vikenda posjetila i Elizabeta, a skupa su se vratili u Windsor.

To jedno znači i da će par zajedno u karanteni provesti i 73. godišnjicu braka 20. studenog ove godine. "Philip godišnjicu braka želi provesti sa svojom suprugom. Bili su razdvojeni neko vrijeme zbog pandemije koronavirusa, a to ujedno znači i da će se osoblje u Sandringhamu moći odmoriti prije nego što s kraljevskim parom provedu Božić. Ipak, božićni praznici su i dalje neizvjesni", rekao je za The Sun izvor blizak kraljevskoj obitelji.

Inače, osoblje Sandringhama pobunilo se na kraljičin plan da ondje provede blagdane, jer bi to značilo da nitko ne smije vidjeti svoju obitelj. Razlog tome su mjere opreza zbog koronavirusa, jer su kraljica i princ Philip rizična skupina. Sudeći po najnovijim okolnostima, izgledno je i da će kraljica i princ provesti blagdane upravo u Windsoru, što bi bilo šrvi put u 33 godine.