Tijekom proteklog vikenda vjenčali su se princ Harry i bivša glumica Meghan Markle, a sada se sažimaju dojmovi i sabiru najupečatljivji trenuci.

Kraljevski je vikend iza nas, sliježu se dojmovi, sažimaju se najemotivniji i najljepši trenuci.

Naša reporterka u Windsoru: "Ljudi su pjevali 'Stand By Me' tijekom izmjene zavjeta, a neki su i plakali!

Naravno, kako to uvijek biva, bilo je i onih zabavnih, a jedan od njih, koji je mnoge nasmijao, vezan je baš za ulazak Meghan Markle u kapelu sv. Jurja. Naime, veo vojvotkinje od Sussexa na kraljevskom vjenčanju nosila su četvorica dječaka –četverogodišnji princ George, sin princa Williama i Kate Middleton, šestogodišnje Harryjevo kumče Jasper Dyer te sedmogodišnji Brian i John Mulroney koji su sinovi Meghanine najbolje prijateljice Jessice Mulroney.

