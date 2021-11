Princ Harry i Meghan Markle odstupili su s kraljevskih dužnosti u siječnju 2020. godine, a kraljevski biograf sada tvrdi kako bi svejedno bili izbačeni iz kraljevske obitelji.

Princ Harry i supruga Meghan Markle napravili su uslugu princu Williamu jer su napustili kraljevsku obitelj, ako je za vjerovati riječima kraljevskog biografa Andrewa Mortona. Vojvoda i vojvotkinja od Sussexa su u siječnju 2020. godine odstupili od svih kraljevskih dužnosti te su se preselili u Los Angeles, a Morton sada tvrdi kako su Harryjevu starijem bratu zapravo napravili uslugu.

Andrew Morton inače je napisao autoriziranu biografiju princeze Diane te je nedavno objavio i knjigu o Meghan Markle. Tvrdi kako bi Harry i Meghan svejedno nekad u budućnosti bili izbačeni iz kraljevske obitelji.

Kako piše Daily Mail, Morton smatra da nasljednici britanske krune, prinčevi Charles i njegov sin William, žele suziti krug ljudi u svojoj obitelji koji se financira iz monarhije. Charles je već ranije govorio o tome da želi smanjiti broj ljudi na samo nekoliko osoba ključnih za funkcioniranje monarhije.

Prema tome, Harry i Meghan bi u svakom slučaju napustili kraljevske dužnosti da to nisu sami odlučili. Mogli bi obnašati tek nekolicinu dužnosti, a njihove titule bi također bile izmijenjene.

"Princ Andrew je u jednom trenutku bio drugi u redu za britansku krunu, no do danas se to potpuno promijenilo. Stoga bi jednakim tempom Harry i Meghan za nekoliko godina postali članovi kraljevske obitelji koji nemaju nikakvu moć", ispričao je Morton. Ipak, smatra kako su Harry i Meghan puno ranije planirali svoj odlazak u Hollywood.

Kaže kako se Harry još 2018. godine u tajnosti sastao s poznatom voditeljicom Oprom Winfrey, s kojom je predovarao o snimanju serije koja bi se posvetila mentalnom zdravlju. Bivši kraljevski par s Netflixom je potpisao ugovor vrijedan čak 100 milijuna dolara, a cijelo vrijeme javnost nagađa o tome što će točno snimati.