Kraljevska obitelj zahvalila je onima koji su došli u Windsor radi vjenčanja princa Harryja i Meghan Markle, javlja u nedjelju BBC.

Tisuće ljudi okupilo se na ulicama kako bi vidjeli par na njihov veliki dan, a milijuni su pratili televizijski prijenos vjenčanja diljem svijeta.

Vjenčanje je završilo večerom i vatrometom nedaleko od dvorca Windsor u dvorcu Frogmore.

Dvjesto najbližih prijatelja i članova obitelji Meghan i Harryja nazočili su tom događaju koji je organizirao princ Charles.

Par neće odmah otputovati na medeni mjesec.

Princ Harry dao je svojoj mladoj kao vjenčani poklon prsten s akvamarinom koji je pripadao njegovoj pokojnoj majci Diani, princezi od Walesa.

Novovjenčani par, koji će sada biti poznat kao vojvoda i vojvotkinja od Sussexa, proveo je noć u dvorcu Windsoru.

Mehan će u utorak nazočiti svojoj prvoj kraljevskoj vrtnoj zabavi u Buckinghamskoj palači. To će biti prvi službeni angažman para otkako su postali muž i žena.

Novovjenčani bračni par, vojvoda i vojvotkinja od Sussexa, Harry i Meghan, tulumarili su u subotu navečer s 200 odabranih gostiju na imanju Frogmore House, piše Daily Mail, a tako je za Dnevnik Nove TV i najavila Barbara Štrbac u svojem izvještaju iz Londona nakon vjenčanja.

Među uzvanicima našli su se glumac i redatelj George Clooney, kojeg je na ulazu policija zadržala gotovo 10 minuta, tenisačica Serena Williams, glumica Priyanka Chopra te modna dizajnerica Jessica Brownstein.

Vojvotkinja je još jednom ugodno iznenadila kada je za tulum izabrala bijelu haljinu dizajnerice Stelle McCartney. Njezin suprug vojvoda Harry obukao je formalno odijelo i leptir mašnu.

Goste prijema zabavljao je je britanski talk show voditelj James Corden. Glazbu na događaju puštao je DJ Sam Totolee koji je nastupao na vjenčanju Pippe Middleton, a mali je koncert održao i Elton John. Nakon toga je poslužena torta od limuna i crne bazge.

Kako pišu britanski mediji jedna od zvijezda večeri bio je princ Charles koji je nasmijavao okupljene pričama o mijenjanju Harryjevih pelena i hranjenju bočicom. Harry su u također u neformalnom govoru našalio na račun američkih gostiju, a zaradio je pohvale kad je Meghan i sebe oslovio kao "moja supruga i ja".

Detaljnije o tom prijemu vjerojatno nikada nećemo saznati jer su gosti zamoljeni da ne poneseu svoje mobilne telefone, da se ne služe kamerama, te da ne prepričavaju događaje s tuluma.

Korisnici interneta objavili su više od šest milijuna tvitova u subotu o vjenčanju princa Harryja i bivše američke glumice Meghan Markle, puno više nego o vjenčanju Williama i Kate, po tvrtki Visibrain.

Između petka u ponoć i jednog sata u noći sa subote na nedjelju, objavljeno je 6.604.498 tvitova u svijetu o tom događaju, od kojih je 5,2 milijuna imalo hashtag #RoyalWedding, istaknula je specijalizirana tvrtka.

U istom razdoblju 29. travnja 2011., na dan vjenčanja starijeg Harryjeva brata princa Williama s Kate Middleton, korisnici su objavili 1.821.669 tvitova, dodaje tvrtka.

Najviše podijeljen tvit (@LucySempey, gotovo 105.000 ponovljen) prikazuje fotografiju mlade Meghan ispred Buckinghamske palače pored njezine fotografije s vjenčanja: "Jednog dana imate 15 godina i pozirate ispred Buckinghamske palače a 22 godine kasnije udajete se za princa. Nadrealno".

One day you’re 15 and posing outside Buckingham palace and 22 years later you’re marrying the Prince.



Unreal. pic.twitter.com/XCQvJAEXNw