Članovi kraljevske obitelji s oprezom se odnose prema Meghan i Harryju, dok ona ne komunicira s Kate Middleton.

Meghan Markle i princ Harry priredili su svima pravo iznenađenje na početku 2020. godine kada su se odlučili odreći svojih kraljevskih dužnosti i preseliti se u Kanadu, gdje trenutno žive sa sinom Archiejem. No, to ne znači da su napustivši Veliku Britaniju prekinuli sve veze s članovima kraljevske obitelji, čiji su punopravni članovi i sami donedavno bili.

Prema izvoru bliskom obitelji, prinčevi Charles i William kontaktiraju s Meghan i Harryjem, pokušavaju doprijeti do njih s ljubavlju i pažnjom ali oprezno, želeći im dati do znanja kako su uvijek dobrodošli u Velikoj Britaniji, iako više ne obavljaju svoje kraljevske dužnosti.

Uz to se pojavila i vijest da Meghan nije komunicirala sa svojom šogoricom Kate Middleton, otkako se preselila u Kanadu. To je potvrdio anonimni izvor za Us Weekly, koji također tvrdi da Meghan nikad nije bila u životu sretnija.

"Kate i Meghan nisu razgovarale otkako se to dogodilo. Meghan se osjeća slobodno, nikad nije bila sretnija. Sretna je jer više nije u Londonu i iznenađena kako se sve brzo odigralo. Znala je da se odriču titula, ali brzina kojom se sve odigralo sve je iznenadila. Mislili su da će palači biti potrebno više vremena", izjavio je izvor.

Kate nedostaju Meghan, a naročito šogor Harry.

"Htjela bi da može razgovarati s Harryjem. Nedostaje joj i boji se da više nikada neće biti bliski kao prije", tvrdi izvor.

Usred velike zabrinutosti i dok je pažnja cijelog svijeta usmjerena u Meghan i Harryja, pripadnici britanske kraljevske obitelji rade planove za slučaj njihova povratka kući u Englesku.

"Palača je jako zabrinuta za Sussexe jer su ranjivi izvan kraljevske obitelji. Prave planove za slučaj njihova iznenadnog povratka i doluke da se vrate pod njihovo krilo. To je nešto prema čemu su usmjereni njihovi planovi za budućnost. Ovdje nema vremenskih rokova ali svi se slažu kako su oni trenutno osjetljivi i nitko im neće zabraniti povratak", izjavio je blizak za magazin People.

Meghan i Harry još uvijek posjeduju svoj dom u Frogmore Cottageu, za koji Britancima vraćaju uplaćen porez od čijih se sredstava to zdanje obnavljalo.

"Mogu ih vratiti u Frogmore kako bi pazili na njih. Ne bi se vratili vršenju kraljevskih dužnosti ali imali bi dovoljno vremena za oporavak", zaključio je izvor.

Zasad, par se smjestio u Kanadi ali Kraljica je u svojoj službenoj izjavi rekla da će neko vrijeme provesti tamo, a neko u Velikoj Britaniji, tako da ih Britanci u neko vrijeme sigurno očekuju.