Kylie Jenner jučer je u jednom poznatom holivudskom restoranu proslavila 21. rođendan.

Najmlađa članica medijskog klana Kardashian-Jenner proslavila je 21. rođendan.

Radi se, naravno, o Kylie Jenner koja se unatoč činjenici da ima toliko malo godina već može pohvaliti da je vlasnica beauty carstva, najmlađa "samostvorena" milijarderka u povijesti, ali i majka kćerkice Stormi koju je dobila u veljači ove godine s dečkom Travisom Scottom.

A mlada starleta sinoć je slavila rođendan u društvu obitelji u poznatom holivudskom restoranu Craig's, a s njom su tulumarile mama Kris Jenner, ali i sve sestre - Kim, Kourtney, Kendall i Khloe koje su se sredile u svom upitnom stilu, a čitavu večer su objavljivale fotografije i snimke na svojim društvenim kanalima po starom dobrom običaju.

No svu pažnju ukrali su 39-godišnja Kourtney Kardashian i njezin bivši partner Scott Disick koji se dobar dio večeri nisu odvajali jedno od drugoga. Podsjetimo, par je bio zajedno 9 turbulentnih godina, a zajedno imaju i troje djece, no nisu uspjeli. Nakon konačnog prekida 2015. godine oboje su utjehe našli u mlađim partnerima.

On je ušao u vezu s 19-godišnjom manekenkm Sofijom Richie, koja je od njega mlađa 16 godina, a Kourtney s bivšim boksačem i alžirskim modelom Younesu Bendjimi, koji je od nje mlađi 13 godina. I dok su Scott i Sofia još uvijek zajedno, Kourtney je upravo okončala vezu s manekenom koji je ubrzo nakon toga viđen u društvu druge, no čini se kako ni ona previše ne pati.

Je li razlog tome činjenica da se nastoji pomiriti s bivšim dečkom koji je u nedavnoj epizodi reality showa "Keeping Up With The Kardashians" njezinim sestrama otkrio kako su se "on i Kourtney dogovorili da će si u svojim 40-ima dati još jednu šansu", ne znamo sa sigurnošću, kao ni to kako je reagirala njegova mlađahna djevojka na činjenicu da je njen dragi tulumario s bivšom.