Ana Đurić Konstrakta našla se na meti hakera koji su joj ugasili profile na društvenim mrežama, a o svemu se oglasila na Instagramu benda Zemlja Gruva.

Pjevačica Ana Đurić Konstrakta, koja će ove godine predstavljati Srbiju na Eurosongu s pjesmom "In Corpore Sano", iskusila je lošu stranu slave.

Nakon što je privukla veliku pažnju u regiji, pa čak i u Hollywoodu, našla se na meti hakera koji su joj ugasili sve profile na društvenim mrežama.

Ona se o svemu oglasila na Instagramu svojeg benda Zemlja Gruva gdje je u videu fanovima objasnila što se točno dogodilo.

"Evo, samo da vam se javimo, jer smo svi veliki poznavatelji sigurnosti na internetu. Svi moji profili su hakirani i možda je tako bolje. Navikla sam biti sama", kazala je Konstrakta.

"Probat ćemo vratiti profile uz pomoć stručnjaka, a ako ne uspijemo, onda krećemo ispočetka", dodala je, a u opisu videa se poigrala s tekstom svoje pjesme za Euroviziju.

"Umjetnica je nevidljiva. Ne vidiš me. To je magija", napisala je pjevačica, a u međuvremenu je profile ipak uspjela vratiti.

Inače, Konstrakta je nedavno objasnila u čemu se krije tajna privlačnosti pjesme "In Corpore Sano".

"Mislim da ona na razne načine pruža sadržaj za viral. Od tog vizualnog, koreografije pljeskanja, do te neke slojevitosti u tekstu, do pratećih vokala, koji su malo čak etno, do promjene atmosfere i tako dalje i tako dalje", kazala je za Klix.ba, a u intervjuu je priznala i da nije očekivala ovoliku popularnost i da se na sve još navikava.

Zanimljivo je da Konstrakti kladionice već predviđaju puno bolji uspjeh od Mije Dimšić, koja će na Euroviziji predstavljati Hrvatsku s pjesmom "Guilty Pleasure", ali i od ostalih predstavnika iz regije.

